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Президент Казахстану порадив Путіну заморозити війну: диктатор відреагував

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Президент Казахстану порадив Путіну заморозити війну: диктатор відреагував
З огляду на позицію Києва, «замороження війни як таке неможливе», кажуть у Кремлі
фото з відкритих джерел

«Для нас є головна умова – ми маємо досягти своїх цілей», – сказав речник Кремля Дмитро Пєсков

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков у коментарі «Інтерфаксу» заявив, що Володимир Путін відреагував на пропозицію президента Казахстану Касима-Жомарта Токаєва щодо замороження війни в Україні. Про це повідомляє «Главком».

«Він детально розповів йому все про спеціальну військову операцію», – заявив Пєсков.

Представник Кремля додав, що з огляду на позицію Києва «замороження як таке неможливе».

«Для нас є головна умова – ми маємо досягти своїх цілей», – сказав він.

Пєсков також заявив, що умови для припинення бойових дій були викладені Путіним два роки тому. Ці умови «зрозумілі, послідовні», тому «все це може припинитися сьогодні до кінця доби, якщо київський режим ухвалить відповідні рішення».

Нагадаємо, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв на особистій зустрічі з диктатором Володимиром Путіним запропонував «заморозити» війну Росії проти України і повернутись до умов переговорів у Стамбулі 2022 року.

Також повідомлялося, що, прагнучи більшої незалежності та безпеки, Казахстан активно реалізує «багатовекторну» зовнішню політику, успішно балансуючи між своїми потужними сусідами – Росією та Китаєм – та залучаючи масштабні інвестиції з віддалених країн.

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Теги: Касим-Жомарт Токаєв Казахстан війна Дмитро Пєсков диктатор путін

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