Розвідка Британії: окупанти зазнали великих втрат у спробах вибити ЗСУ з лівобережжя Херсонщини

Операція відбулася після приєднання дивізії до Дніпровського угруповання російських військ і спроби вибити український плацдарм біля села Кринки на східному березі Дніпра

Російська повітряно-десантна дивізія погано підтримувалася авіацією й артилерією

Дивізія російських десантників зазнала надзвичайно великих втрат під час спроби вибити українські сили біля села Кринки на лівому березі Дніпра у Херсонській області, хоча Володимир Путін стверджує протилежне. Про це свідчить аналітичний звіт військової розвідки Міністерства оборони Великої Британії за 14 грудня.

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На початку грудня 2023 року новосформована 104-а гвардійська повітряно-десантна дивізія Повітряно-десантних військ Росії (ВДВ) з високою ймовірністю зазнала надзвичайно великих втрат і не виконала поставлених завдань під час свого бойового дебюту в Херсонській області.

Операція відбулася після приєднання дивізії до Дніпровського угруповання російських військ і спроби вибити український плацдарм біля села Кринки на східному березі Дніпра. За повідомленнями, 104-а гвардійська повітряно-десантна дивізія погано підтримувалася авіацією й артилерією, а багато військовослужбовців, швидше за все, були недосвідченими.

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За даними британських аналітиків, після цього інциденту російські військові блогери закликали командувача групи військ «Дніпро» генерал-полковника Михайла Теплінського подати у відставку.

«Це удар по репутації Теплінського як одного з найздібніших російських польових командирів на війні: за своєю штатною посадою він також є командувачем ВДВ», – вважають у британській розвідці.

У той час, як Міноборони Британії опублікувало цей огляд, російський диктатор Володимир Путін на пресконференції заявив, що в Кринках ЗСУ втратили десятки людей з елітних штурмових загонів, а в ЗС РФ «тільки кілька поранених». Він також висловив сподівання, що скоро бійців ЗСУ в Кринках не буде – і це буде останньою хвилею українського контрнаступу.

Як відомо, триває 659-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 120 бойових зіткнень. На Херсонському напрямку українські воїни надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують вести контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.