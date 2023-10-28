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У двох областях масштабні знеструмлення через негоду

Оксана Воронцова
glavcom.ua
У двох областях масштабні знеструмлення через негоду
Енергетики працюють над відновленням електропостачання
фото ілюстративне

Через пориви вітру та дощі у Рівненській та Львівській областях сталося знеструмлення населених пунктів.

Внаслідок нічної негоди відключено близько 30 ліній електропередач на Рівненщині, повідомив голова Рівненської ОВА Віталій Коваль.

«Найбільше постраждав Рівненський район. Є знеструмлення у Дубенському та Сарненському», – розповів він.

Фахівці «Рівнеобленерго» вже працюють на обірваних лініях. Формуються та відправляються додаткові ремонтні бригади.

На Львівщині станом на цю годину без електропостачання 132 населених пункти (49 – повністю, 83 – частково), повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Над відновленням живлення уже працюють 240 фахівців «Львівобленерго», залучили 84 одиниці техніки.

Нагадаємо, у Києві та столичному регіоні оголошено штормове попередження, перший рівень небезпеки – жовтий.

Уже є перші наслідки негоди у столиці.

У суботу, 28 жовтня, синоптики прогнозують в Україні дощі та жовтий рівень небезпеки по всій країні.

Теги: негода Рівненщина Львівщина електроенергія

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