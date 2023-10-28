У двох областях масштабні знеструмлення через негоду
Через пориви вітру та дощі у Рівненській та Львівській областях сталося знеструмлення населених пунктів.
Внаслідок нічної негоди відключено близько 30 ліній електропередач на Рівненщині, повідомив голова Рівненської ОВА Віталій Коваль.
«Найбільше постраждав Рівненський район. Є знеструмлення у Дубенському та Сарненському», – розповів він.
Фахівці «Рівнеобленерго» вже працюють на обірваних лініях. Формуються та відправляються додаткові ремонтні бригади.
На Львівщині станом на цю годину без електропостачання 132 населених пункти (49 – повністю, 83 – частково), повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.
Над відновленням живлення уже працюють 240 фахівців «Львівобленерго», залучили 84 одиниці техніки.
Нагадаємо, у Києві та столичному регіоні оголошено штормове попередження, перший рівень небезпеки – жовтий.
Уже є перші наслідки негоди у столиці.
У суботу, 28 жовтня, синоптики прогнозують в Україні дощі та жовтий рівень небезпеки по всій країні.
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