Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти вдарили по кафе з людьми на Харківщині, є загиблі

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Окупанти вдарили по кафе з людьми на Харківщині, є загиблі
25 серпня рятувальники ліквідували наслідки обстрілу с. Подоли Куп’янського району
фото: ДСНС

У селі Подоли внаслідок обстрілу загинули двоє людей

У суботу, 26 серпня, окупанти вдарили по Куп’янському району Харківщини, поціливши у кафе з людьми. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Ворог влучив у цивільний об‘єкт – кафе, де вдень перебували місцеві жителі», – розповів він.

За попередньою інформацією медиків, у селі Подоли внаслідок обстрілу загинули двоє людей, ще один – поранений. Дані встановлюються.

На місці працюють правоохоронці та екстрені служби.

Нагадаємо, триває 549-та доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом доби відбулося понад 40 бойових зіткнень на фронті.

Минулої доби на Куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів у районах Кислівки та Піщаного Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Гряниківка, Синьківка, Куп’янськ, Орлянське Харківської області.

Британська розвідка прогнозує, що Росія може посилити наступ у напрямку Куп'янська та Лимана протягом наступних двох місяців. 

Теги: Харківщина обстріл окупанти росія війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російські загарбники двічі обстріляли Куп‘янськ Харківської області з артилерії
Окупанти обстріляли Харківщину: є постраждалі
20 серпня, 22:23
ЗСУ показали, як крили вогнем позиції окупантів на Харківщині (відео)
ЗСУ показали, як крили вогнем позиції окупантів на Харківщині (відео)
20 серпня, 14:45
Армія окупантів продовжує дрібні атаки на північному сході
Росія планує посилити наступ на двох напрямках: розвідка розкрила задум окупантів
Сьогодні, 10:14

Події в Україні

У складі ВМС України з’явилась бригада морських дронів
У складі ВМС України з’явилась бригада морських дронів
Окупанти вдарили по кафе з людьми на Харківщині, є загиблі
Окупанти вдарили по кафе з людьми на Харківщині, є загиблі
День авіації – особливе свято для України: історія, привітання та листівки
День авіації – особливе свято для України: історія, привітання та листівки
Окупанти назвали дату відкриття відновленої після удару частини Кримського мосту
Окупанти назвали дату відкриття відновленої після удару частини Кримського мосту
Після зупинки зернової угоди із порту Одеси вийшло друге судно (фото)
Після зупинки зернової угоди із порту Одеси вийшло друге судно (фото)
Росія планує посилити наступ на двох напрямках: розвідка розкрила задум окупантів
Росія планує посилити наступ на двох напрямках: розвідка розкрила задум окупантів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
142K
Знущання буде взаємним. Український посол пояснює, чому Київ має зупинити безвіз з Ізраїлем
109K
Стало відомо, ким був чоловік, на могилі якого танцювали доньки
19K
Путін обрав армію. Післямова до вбивства Пригожина
7647
Після смерті Пригожина Путіну залишилось недовго: британський парламентар пояснив чому
7340
Масштабна повітряна тривога тривала менше 15 хвилин
6222
«Вагнерівці» підуть проти Москви – боєць легіону «Свобода Росії»

Новини

Мінцифри запустить аналог «Дії» для школярів: яких функцій чекати
Сьогодні, 10:20
Не лише на Запоріжжі: ЗСУ назвали напрямок, де ще припікає окупантам
Сьогодні, 09:30
Переправляв в Україну «вагнерівських» інструкторів: гендиректор авіакомпанії РФ отримав підозру
Вчора, 15:24
Окупанти посилили авіаудари по Україні – Генштаб
Вчора, 06:49
Півтора року повномасштабної війни: ЗСУ відкидають ворога на всіх напрямках
24 серпня, 06:53
Енергосистема України взяла рекордний обсяг аварійної допомоги з Польщі та Румунії
23 серпня, 13:08

Прес-релізи

Фонд Порошенка витратив на допомогу ЗСУ понад 2,69 млрд грн
Фонд Порошенка витратив на допомогу ЗСУ понад 2,69 млрд грн
24 серпня, 18:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту