Окупанти вдарили по кафе з людьми на Харківщині, є загиблі

У селі Подоли внаслідок обстрілу загинули двоє людей

У суботу, 26 серпня, окупанти вдарили по Куп’янському району Харківщини, поціливши у кафе з людьми. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

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«Ворог влучив у цивільний об‘єкт – кафе, де вдень перебували місцеві жителі», – розповів він.

За попередньою інформацією медиків, у селі Подоли внаслідок обстрілу загинули двоє людей, ще один – поранений. Дані встановлюються.

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На місці працюють правоохоронці та екстрені служби.

Нагадаємо, триває 549-та доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом доби відбулося понад 40 бойових зіткнень на фронті.

Минулої доби на Куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів у районах Кислівки та Піщаного Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Гряниківка, Синьківка, Куп’янськ, Орлянське Харківської області.

Британська розвідка прогнозує, що Росія може посилити наступ у напрямку Куп'янська та Лимана протягом наступних двох місяців.