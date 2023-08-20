Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

ЗСУ показали, як крили вогнем позиції окупантів на Харківщині (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ЗСУ показали, як крили вогнем позиції окупантів на Харківщині (відео)
фото скріншот відео

За попередньою інформацією загинуло 10 окупантів 

Українські захисники атакував позиції окупантів на Харківському напрямку. Про це повідомляє Держприкордонслужба.

Як зазначається, мінометний розрахунок бригади «Сталевий кордон» накрив позиції ворога.

 

«За переговорами росіян відомо, що до 10 людей вони втратили. Поранені або загиблі – точно не відомо», – підтвердив речник бригади Іван Шевцов.

Триває 543-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось 32 бойових зіткнення.

Авіація сил оборони протягом минулої доби завдала 9 ударів по районам зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та 1 - по зенітно-ракетному комплексу.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 6 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 3 пункти управління та 3 засоби протиповітряної оборони противника.

Теги: Держприкордонслужба ЗСУ Харківщина кордон озброєння

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ЗСУ просуваються на Запорізькому і Бахмутському напрямках
ЗСУ просуваються на двох напрямках: ISW повідомив деталі
21 липня, 05:45
Окупанти продовжують мародерити та обкрадати цивільних українців на тимчасово окупованих територіях
Окупанти примусово виселяють мешканців окупованих територій з їхніх квартир – Генштаб
24 липня, 19:21
Максимальна дальність польоту комплекс балістичної ракети сягає 300 км
США не поспішають надавати Україні ракети великої дальності – The Washington Post
23 липня, 08:45
Через війну з України виїхало понад шість мільйонів людей
Скільки українців виїхало через війну: Мінекономіки оприлюднило цифри
7 серпня, 06:43
Протягом доби відбулось близько 30 бойових зіткнень
Генштаб назвав стратегію окупантів на Запорізькому та Херсонському напрямках
31 липня, 19:24
ЗСУ показали, яке вогняне Himars-шоу влаштували окупантам під Бахмутом
ЗСУ показали, яке вогняне Himars-шоу влаштували окупантам під Бахмутом
8 серпня, 03:12
Чоловік перетнув кордон із фальшивими документами два десятки разів
На Волині чоловік за допомогою «довідки» з Інтернету пів року їздив за кордон
13 серпня, 21:44
Польща посилить оборону Сувальського коридору
Польща посилить оборону Сувальського коридору
12 серпня, 14:12
Воїни «Азова» утримують займані рубежі та завдають противнику втрат у живій силі та техніці
«Азов» повернувся на фронт
17 серпня, 13:07

Події в Україні

Ракетний удар по Чернігову: Офіс Генпрокурора назвав основну ціль окупантів
Ракетний удар по Чернігову: Офіс Генпрокурора назвав основну ціль окупантів
Росіяни накрили вогнем лікарню у Вовчанську, є загиблий (фото)
Росіяни накрили вогнем лікарню у Вовчанську, є загиблий (фото)
ЗСУ показали, як крили вогнем позиції окупантів на Харківщині (відео)
ЗСУ показали, як крили вогнем позиції окупантів на Харківщині (відео)
Ракетний удар по Чернігову: кількість постраждалих зросла до 150
Ракетний удар по Чернігову: кількість постраждалих зросла до 150
Ймовірність вторгнення з Волинського напрямку: Наєв повідомив, як підготувалася Україна
Ймовірність вторгнення з Волинського напрямку: Наєв повідомив, як підготувалася Україна
Розвідники показали, як знищили російський комплекс РЕБ «Поле-21» (відео)
Розвідники показали, як знищили російський комплекс РЕБ «Поле-21» (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
64K
Міноборони України після удару по Чернігову поширило загадкове повідомлення
15K
Повітряні сили розповіли про стан авіації після атак на аеродром у Старокостянтинові
7575
Українці масово виїжджають із Польщі: названо причину
6566
Огидна ознака російської церкви
5850
Економіст назвав країну, долю якої повторює Росію
5224
Ракетний удар по Чернігову: хто винен? Ярош зробив гучну заяву

Новини

Тепло, місцями дощі з грозами: прогноз погоди на 20 серпня
Сьогодні, 05:01
20 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Череватий розповів про ситуацію на Бахмутському напрямку
Вчора, 14:45
Окупанти посилили авіаудари і знову запустили «Шахеди» – Генштаб
Вчора, 06:59
В Україні утримається спека, місцями дощі з грозами: прогноз погоди на 19 серпня
Вчора, 05:04
19 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01

Прес-релізи

У Києві пройде Форум UkrainianGasOpen 2023: Видобуток. Транспортування. Зберігання. Продаж
У Києві пройде Форум UkrainianGasOpen 2023: Видобуток. Транспортування. Зберігання. Продаж
15 серпня, 11:00
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту