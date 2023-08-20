ЗСУ показали, як крили вогнем позиції окупантів на Харківщині (відео)

За попередньою інформацією загинуло 10 окупантів

Українські захисники атакував позиції окупантів на Харківському напрямку. Про це повідомляє Держприкордонслужба.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як зазначається, мінометний розрахунок бригади «Сталевий кордон» накрив позиції ворога.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«За переговорами росіян відомо, що до 10 людей вони втратили. Поранені або загиблі – точно не відомо», – підтвердив речник бригади Іван Шевцов.

Триває 543-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось 32 бойових зіткнення.

Авіація сил оборони протягом минулої доби завдала 9 ударів по районам зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та 1 - по зенітно-ракетному комплексу.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 6 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 3 пункти управління та 3 засоби протиповітряної оборони противника.