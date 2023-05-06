Окупанти вдарили по Нікополю: влада повідомила про прильоти й поранених
Рашисти поцілили по промисловому підприємству
У суботу, 6 грудня, вранці російські окупанти з «Граду» та важкої артилерії вдарили по Нікополю на Дніпропетровщині. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
«Випустили понад чотири десятки снарядів! Поцілили по промисловому підприємству», - розповів він.
У результаті обстрілу поранені троє працівників підприємства: чоловіки 48, 50 та 58 років.
Наслідки атаки уточнюються.
Нагадаємо, у ніч на суботу, 6 травня, російські окупанти спрямували на Дніпропетровщину ударні безпілотники. Військові з повітряного командування «Схід» приземлили всі чотири «Шахеди». Уламки збитих безпілотників упали у Синельниківському районі.
Вранці 6 травня Сили оборони збили над Дніпропетровщиною ще один – п’ятий – ворожий дрон.
Після 10 години в районі м. Кривий Ріг було знищено ворожий дрон.
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