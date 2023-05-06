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Окупанти вдарили по Нікополю: влада повідомила про прильоти й поранених

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Окупанти вдарили по Нікополю: влада повідомила про прильоти й поранених
Окупанти накрили Нікополь «Градами»
фото з відкритих джерел

Рашисти поцілили по промисловому підприємству

У суботу, 6 грудня, вранці російські окупанти з «Граду» та важкої артилерії вдарили по Нікополю на Дніпропетровщині. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

«Випустили понад чотири десятки снарядів! Поцілили по промисловому підприємству», - розповів він.

У результаті обстрілу поранені троє працівників підприємства: чоловіки 48, 50 та 58 років.

Наслідки атаки уточнюються.

Нагадаємо, у ніч на суботу, 6 травня, російські окупанти спрямували на Дніпропетровщину ударні безпілотники. Військові з повітряного командування «Схід» приземлили всі чотири «Шахеди». Уламки збитих безпілотників упали у Синельниківському районі.

Вранці 6 травня Сили оборони збили над Дніпропетровщиною ще один – п’ятий – ворожий дрон.

Після 10 години в районі м. Кривий Ріг було знищено ворожий дрон.

Теги: Дніпропетровщина обстріл окупанти війна

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