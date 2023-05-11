Росіяни обстріляли фосфорними снарядами село біля Запоріжжя, є постраждалі (відео)
Перебита газова труба. На місці працювала бригада газової служби
Російські загарбники обстріляли селище у Запорізькому районі, п’ять людей постраждали, є руйнування. Про це повідомляє Головне правління ДСНС у Запорізькій області.
«10 травня о 22:05 окупанти масовано обстріляли касетними та фосфорними снарядами одне із селищ Запорізького району. Внаслідок чого сталося загоряння п’яти житлових будинків, ще шість пошкоджені», - йдеться у дописі.
Постраждало п’ятеро людей, з яких двоє працівників швидкої допомоги. Внаслідок обстрілу пошкоджені два автомобілі швидкої допомоги.
Також перебита газова труба. На місці працювала бригада газової служби.
Під час гасіння одного із будинків вогнеборці врятували жінку, яку передали медикам. Рятувальники оперативно ліквідували загоряння помешкань.
Фосфорні боєприпаси – тип запальних або димових боєприпасів, споряджених білим фосфором.
Зброя, що містить білий фосфор, поширює запалювальну сполуку, температура горіння якої перевищує 800 °C, значною територією, площа якої може досягати кількох сотень квадратних метрів. Горіння продовжується допоки весь фосфор не вигорить або поки не припиниться доступ кисню. Така зброя може викликати особливо важкі та болісні каліцтва або ж спровокувати повільну та мученицьку смерть.
Ця речовина займається при контакті з повітрям, тому зберігають її у воді. Застосування білого фосфору дає поєднаний ефект — не лише дим і полум'я, а й психологічний шок. За свідченням дослідників, властивою рисою застосування фосфорної бомби є обвуглювання органічних тканин зі збереженням одягу, а у разі вдихання розжареної суміші — випалювання легень. Відстань ураження – до 150 м.
Нагадаємо, триває 442-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках - відбито 39 ворожих атак. Найзапекліші бої тривають за міста Бахмут та Мар’їнка.
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