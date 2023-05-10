Ворог обстріляв село на Херсонщині: загинула мирна жителька

Російські терористи вбили мирну жительку Херсонської області

У середу, 10 травня, близько 17:00 окупанти здійснили мінометний обстріляли одного з сіл у Каховському районі. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

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«За даними слідства, близько 17:00 російські терористи здійснили мінометний обстріл одного зі сіл у Каховському районі. Внаслідок удару травми, несумісні із життям, отримала місцева мешканка», – йдеться у повідомленні.

Також пошкоджено житлові будинки та господарські споруди.

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Прокурори спільно зі слідчими поліції продовжують вживати всіх можливих заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.

«За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)», – повідомляє Офіс Генпрокурора.

Раніше повідомлялося, що унаслідок масованого артобстрілу з боку окупантів на Харківщині зайнялись пожеж на території 2-х приватних будинків.

До слова, до Бахмута стягнуті «вагнерівці» з усіх інших напрямків, де вони виконували бойові завдання. На тих напрямках їх замінили військовими регулярної російської армії.