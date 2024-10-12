В Україні на боці Росії воюють кілька тисяч північнокорейських військових – ISW

У Росії проходять військову підготовку кілька тисяч північнокорейських піхотинців

Військовослужбовці Північної Кореї, ймовірно, діють в окупованій Донецькій області.

На війні в Україні воюють солдати Північної Кореї. Ще частина особового складу проходить військову підготовку в Росії для ймовірного майбутнього розгортання разом із російськими силами. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Як зазначає газета The Washington Post, українські та південнокорейські офіційні особи підтверджують, що разом із російськими військами, в Україні діють військові КНДР.

Представник української військової розвідки заявив, що окремі північнокорейські офіцери спостерігають за російськими військами і вивчають поле бою на окупованих Росією територіях України. Натомість Сили оборони поки що самостійно не фіксували північнокорейські підрозділи на теренах України.

Український чиновник також додав, що в Росії проходять підготовку «кілька тисяч» північнокорейських піхотинців. За його словами, російське військове командування може перекинути їх на лінію фронту в Україні до кінця 2024 року або в прикордонні райони Росії, щоб звільнити російські «резерви» для участі в бойових діях на території України.

Південнокорейські та українські офіційні особи повідомили, що військові КНДР, імовірно, діють в окупованій Донецькій області. Це підтверджує нещодавній ракетний удар ЗСУ, внаслідок якого загинула низка північнокорейських офіцерів.

Аналітики ISW не змогли підрахувати масштаби північнокорейського угруповання військ, яке Росія може перекинути на лінію фронту або яке може вивільнити російські сили вздовж кордону.

Однак ці сценарії також можуть сприяти російським зусиллям, спрямованим на залучення додаткової сили до першочергових наступальних операцій в Україні, а також на відтермінування завершальної фази російської наступальної операції «Літо 2024».

«Розгортання північнокорейських військ в Україні також може створити можливості для їхнього використання в Україні, залежно від якості, структури, розміщення й оперативної сумісності», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, очільник Міністерства оборони Південної Кореї Кім Йон Хен вважає, що є висока ймовірність того, що військові з Північної Кореї воюють на боці Росії в Україні.

Як відомо, біля Донецька в результаті ракетного удару 3 жовтня загинули понад 20 військовослужбовців, серед яких – шість офіцерів із Північної Кореї. Ще троє військовослужбовців КНДР були поранені. Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявляв, що присутність північнокорейських військових у Донецькій області пов'язана з одним моментом. Він полягає у використанні росіян зброї КНДР.

Як повідомлялося, північнокорейський диктатор Кім Чен Ин вслід за Володимиром Путіним заявив, що його країна готова застосувати будь-яке озброєння, в тому числі і ядерне, щоб захистити свою країну. Кім Чен Ин також наголосив на необхідності суттєвого зміцнення обороноздатності своєї країни. Північна Корея не має наміру першою нападати, але залишає за собою право на використання ядерних засобів у разі загрози з боку ворогів.

До слова, розвідка Південної Кореї виявила ознаки того, що КНДР почала будівництво ядерного підводного човна.