Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

В Україні на боці Росії воюють кілька тисяч північнокорейських військових – ISW

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
В Україні на боці Росії воюють кілька тисяч північнокорейських військових – ISW
У Росії проходять військову підготовку кілька тисяч північнокорейських піхотинців
фото з відкритих джерел

Військовослужбовці Північної Кореї, ймовірно, діють в окупованій Донецькій області.

На війні в Україні воюють солдати Північної Кореї. Ще частина особового складу проходить військову підготовку в Росії для ймовірного майбутнього розгортання разом із російськими силами. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Як зазначає газета The Washington Post, українські та південнокорейські офіційні особи підтверджують, що разом із російськими військами, в Україні діють військові КНДР.

Представник української військової розвідки заявив, що окремі північнокорейські офіцери спостерігають за російськими військами і вивчають поле бою на окупованих Росією територіях України. Натомість Сили оборони поки що самостійно не фіксували північнокорейські підрозділи на теренах України.

Український чиновник також додав, що в Росії проходять підготовку «кілька тисяч» північнокорейських піхотинців. За його словами, російське військове командування може перекинути їх на лінію фронту в Україні до кінця 2024 року або в прикордонні райони Росії, щоб звільнити російські «резерви» для участі в бойових діях на території України.

Південнокорейські та українські офіційні особи повідомили, що військові КНДР, імовірно, діють в окупованій Донецькій області. Це підтверджує нещодавній ракетний удар ЗСУ, внаслідок якого загинула низка північнокорейських офіцерів.

Аналітики ISW не змогли підрахувати масштаби північнокорейського угруповання військ, яке Росія може перекинути на лінію фронту або яке може вивільнити російські сили вздовж кордону.

Однак ці сценарії також можуть сприяти російським зусиллям, спрямованим на залучення додаткової сили до першочергових наступальних операцій в Україні, а також на відтермінування завершальної фази російської наступальної операції «Літо 2024».

«Розгортання північнокорейських військ в Україні також може створити можливості для їхнього використання в Україні, залежно від якості, структури, розміщення й оперативної сумісності», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, очільник Міністерства оборони Південної Кореї Кім Йон Хен вважає, що є висока ймовірність того, що військові з Північної Кореї воюють на боці Росії в Україні.

Як відомо, біля Донецька в результаті ракетного удару 3 жовтня загинули понад 20 військовослужбовців, серед яких – шість офіцерів із Північної Кореї. Ще троє військовослужбовців КНДР були поранені. Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявляв, що присутність північнокорейських військових у Донецькій області пов'язана з одним моментом. Він полягає у використанні росіян зброї КНДР.

Як повідомлялося, північнокорейський диктатор Кім Чен Ин вслід за Володимиром Путіним заявив, що його країна готова застосувати будь-яке озброєння, в тому числі і ядерне, щоб захистити свою країну. Кім Чен Ин також наголосив на необхідності суттєвого зміцнення обороноздатності своєї країни. Північна Корея не має наміру першою нападати, але залишає за собою право на використання ядерних засобів у разі загрози з боку ворогів.

До слова, розвідка Південної Кореї виявила ознаки того, що КНДР почала будівництво ядерного підводного човна.

Читайте також:

Теги: окупанти Північна Корея війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Гнезділова затримали правоохоронці, його дії кваліфікували як дезертирство
Суд обирає запобіжний захід військовослужбовцю Гнєзділову, який «добровільно демобілізувався»
Вчора, 13:06
Зеленський: ми повинні зробити все, щоб зменшити здатність Росії дестабілізувати Європу та світ.
Росія повинна визнати, що Європа має кордони
9 жовтня, 18:21
До початку війни Мар’ян Коломієць жив і працював у США
Повернувся зі США і добровольцем пішов на фронт. Згадаймо Мар’яна Коломійця
5 жовтня, 09:00
Місто Вугледар на Донеччині, 10 лютого 2023 року
Боєць «Айдару» назвав місто, яке стане наступною ціллю росіян після Вугледара
4 жовтня, 10:09
Народні дружини створюють в пам’ять про СРСР
Росія створює народні дружини на Луганщині: яка мета
27 вересня, 08:10
У Курській області РФ військовослужбовці ЗСУ позначають себе синім скотчем, а на бойову техніку нанесено трикутники
«Зник на Курщині». В українських правоохоронців – новий виклик Війна і право
26 вересня, 11:00
Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва
Президент Бразилії висловився про війну в Україні
17 вересня, 14:58
Росія може провести ядерні навчання на власній території
Путін може застосувати ядерну зброю у рамках випробувань – Reuters
14 вересня, 11:45
Росіяни знаходять нові шляхи вивозу українських дітей з окупованих територій – Нацспротив
Росіяни знаходять нові шляхи вивозу українських дітей з окупованих територій – Нацспротив
13 вересня, 03:59

Події в Україні

В Україні на боці Росії воюють кілька тисяч північнокорейських військових – ISW
В Україні на боці Росії воюють кілька тисяч північнокорейських військових – ISW
Втрати ворога станом на 12 жовтня 2024 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 12 жовтня 2024 – Генштаб ЗСУ
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 жовтня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 жовтня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 12 жовтня 2024
Карта повітряних тривог України онлайн 12 жовтня 2024
Кривавий вересень: Україна втратила найбільше цивільних в перший місяць осені – ООН
Кривавий вересень: Україна втратила найбільше цивільних в перший місяць осені – ООН
Завербований український агент заявив, що втрати РФ на Покровському напрямку катастрофічні
Завербований український агент заявив, що втрати РФ на Покровському напрямку катастрофічні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
74K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 жовтня: ситуація на фронті
36K
Ексгенерал СБУ Наумов не доїхав до суду, заявив про умисне ДТП, але вирок отримав
29K
Карта повітряних тривог України онлайн 12 жовтня 2024
28K
«Не заглянули в тумбочку». Голова НАЗК пояснив, чому раніше не було питань до голови хмельницької МСЕК
17K
Завербований український агент заявив, що втрати РФ на Покровському напрямку катастрофічні
12K
Голова НАЗК оприлюднив список воєнкомів, що живуть на широку ногу

Новини

Рейд ТЦК під час концерту в Києві та вибухи в Курчатові: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
В Україні прогнозують хмарно з проясненням: прогноз погоди на 12 жовтня
Сьогодні, 06:00
Тривога в Києві тривала менше години через зліт МіГ
Сьогодні, 00:07
12 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Через два роки після «п'яної» ДТП суд розпочав слухати справу доньки нардепа Ар'єва
Вчора, 17:47
Нардеп «Слуги народу»: Рада має дати старт будівництву третього і четвертого блоків ХАЕС
Вчора, 11:28

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua