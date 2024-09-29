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У Запоріжжі Росія пошкодила будівлю вокзалу: які потяги затримуються

Наталія Порощук
glavcom.ua
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У Запоріжжі Росія пошкодила будівлю вокзалу: які потяги затримуються
29 вересня Росія атакувала житлові будинки у Запоріжжі
фото: Запорізька ОВА

Постраждалих серед пасажирів та залізничників немає

Унаслідок обстрілу станції Запоріжжя-1 пошкоджено будівлю вокзалу та вікна в одному з поїздів. Про це повідомляє «Укрзалізниця».

Постраждалих серед пасажирів та залізничників, за словами компанії, немає. Однак затримуються деякі потяги:

  • Поїзди №37 Київ – Запоріжжя-1 та №85 Львів – Запоріжжя-1 будуть прийняті на ст. Запоріжжя-2.
  • Аналогічно рейси №128 Запоріжжя-1 – Львів буде відправлений зі станції Запоріжжя-2.

«Укрзалізниця» наголошує, що зі станції Запоріжжя-1 до станції Запоріжжя-2 компанія довозить трансферними автобусами, поїзди чекатимуть пасажирів на посадку.

Також у поїзді 40 Запоріжжя – Солотвине залізничники оперативно замінили пошкоджені вагони, відправка відбудеться протягом години.

Нагадаємо, що сьогодні, 29 вересня, Росія атакувала житлові забудови Запоріжжя. Також через російську атаку змінено рух поїздів на станціях у Запоріжжі.

Згодом голова Офісу президента України Андрій Єрмак відреагував на це та заявив, що Україні потрібно більше зброї: «Запоріжжя. Удари КАБами росіян по цивільних. Ще одне велике місто, яке тероризує Росія. Більше зброї для України та створення умов, за яких економічне падіння РФ напряму впливатиме на здатність підтримувати ВПК».

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Теги: Запоріжжя Укрзалізниця потяг обстріл Україна росія росіяни війна

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