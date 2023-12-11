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Окупанти дистанційно заміновують територію біля фронту: деталі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Окупанти дистанційно заміновують територію біля фронту: деталі
фото ілюстративне

Російські військові модернізують свої цифрові засоби зв’язку на танках Т-72Б3, Т-80БВМ і Т-90М

Російські загарбники мінують територію уздовж лінії фронту за допомогою безпілотних літальних апаратів. Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни. 

«Російський військкор заявив, що російські війська використовують безпілотники для дистанційного мінування районів уздовж лінії фронту», – йдеться у повідомленні ISW.

За інформацією російського блогера, дрони можуть нести як протипіхотні міни ОЗМ, ПМН, ПОМ, так і протитанкові – ПТМ-3 і ПТМ-4.

Росіянин зазначив, що російські військові модернізують свої цифрові засоби зв’язку на танках Т-72Б3, Т-80БВМ і Т-90М. За повідомленням росЗМІ, у серпні на озброєння 4-го мотострілецького батальйону (2-й корпус армії «ЛНР») вперше надійшла цифрова система зв’язку «Сотник-БЛ», замінивши застарілі системи радіозв’язку Р-173 і Р-123.

Також аналітики на лівому березі Дніпра Херсонщини Сили оборони продовжують наземні операції, утримують позиції. За попередньою інформацією, українські військові вже контролюють весь острів Великий Потьомкін (на південний захід від Херсона).

Триває 656-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 98 бойових зіткнень. У ніч на 11 грудня російські окупанти завдали чергового удару по Києву. Наслідки щодо атаки уточнюються.

Минулої доби російські окупанти завдали авіаційного удару по Україні, застосувавши 18 ударних БпЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони України всі ворожі дрони знищено.

Загалом за минулу добу ворог завдав трьох ракетних та 61 авіаційний удар, здійснив 67 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Теги: окупанти військові війна

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