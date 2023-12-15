Росіяни просунулися поблизу Степового та ведуть сильні штурми: аналіз ISW

Армія РФ просунулася на південь від залізничної колії, яка проходить на північний захід від Степового

Українські сили відбили атаки росіян поблизу Роботиного та Вербового, а російські джерела стверджують, що їхні війська просунулися в цьому напрямку. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Просування українських військ

Російські війська продовжували наступ на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, але успіхів не досягли. Генштаб ЗСУ повідомив про невдалі штурми росіян на Куп’янському напрямку в районі Синьківки та на схід від Петропавлівки. Міністерство оборони РФ стверджувало, що українські сили проводили обмежені та безуспішні контратаки поблизу Куп’янська та Кремінної.

Армія РФ продовжила наступальні дії на Бахмутському напрямку. Декілька блогерів стверджували, що російські війська просунулися на південний захід від Бахмута в районі Кліщіївки та на північний захід від Бахмута на околицях Богданівки. Один російський блогер заявив, що російські війська частково оточили Кліщіївку.

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Генштаб ЗСУ повідомив про невдалі атаки росіян на південний захід від Бахмута в районі Кліщіївки та Андріївки і на захід від Бахмута в районі Іванівського. Міноборони Росії заявило, що російські війська відбили українські контратаки поблизу Кліщіївки.

Російські війська продовжили наступальні дії на Авдіївському напрямку. Геолокаційні кадри, опубліковані 14 грудня, показують, що російські війська просунулися на південь від залізничної колії, яка проходить на північний захід від Степового.

Речник української бригади, яка дислокується на Авдіївському напрямку, припустив, що російські війська ведуть особливо сильні штурми в районі між Степовим і залізницею, і повідомив, що російські сили намагаються вивезти тіла загиблих у цьому районі.

Генштаб ЗСУ повідомив, що українські сили відбили атаки російських військ поблизу самої Авдіївки, на схід від Новобахмутівки, на південь від Сіверного, а також поблизу Первомайського і Невельського.

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Російська армія 14 грудня продовжувала наступальні операції на захід і південний захід від Донецька. Геолокаційні кадри, опубліковані 14 грудня, показують, що російські війська незначно просунулися на східну околицю Новомихайлівки. Декілька російських джерел стверджували, що російські війська майже завершили захоплення Мар’їнки. Російські джерела також вказували Побєду (на південь від Мар’їнки) як наступний російський напрямок просування.

Російські сили здійснили обмежені наземні атаки в районі кордону Донецько-Запорізької області, але не зробили жодного просування. Українські війська відбили 9 атак Росії на північ від Приютного.

14 грудня російські війська продовжили наступальні операції в західній Запорізькій області. Російські блогери стверджують, що війська просунулися на захід і південь від Роботиного. Однак ISW не помітив жодних візуальних доказів російських досягнень поблизу Роботиного чи Вербового. Генштаб ЗСУ заявив, що українські сили відбили російські атаки поблизу Роботиного та на захід і північний захід від Вербового.

Українські війська продовжили наземні операції на лівому березі Херсонської області. Російські блогери відзначили, що українські війська продовжують бої в районі Кринок.