Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Ворог атакував Дніпропетровщину «Шахедами»: є влучання (фото)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Ворог атакував Дніпропетровщину «Шахедами»: є влучання (фото)
Наслідки нічних обстрілів Нікопольщини, 5 травня 2024 р.
фото: Сергій Лисак/Telegram

Через падіння уламків і прильоти у Дніпрі пошкоджені інфраструктурні об’єкти

У ніч на 5 травня ворог атакував Дніпропетровщину дронами-камікадзе. Наші захисники знищили над областю 12 «Шахедів», минулося без постраждалих. Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

По одному безпілотнику українські військові збили у Криворізькому та Нікопольському районах, ще десять – у Дніпровському. 

Наслідки нічних обстрілів Нікопольщини, 5 травня 2024 р.
Наслідки нічних обстрілів Нікопольщини, 5 травня 2024 р.
фото: Сергій Лисак/Telegram

«Через падіння уламків і влучання у Дніпрі пошкоджені інфраструктурні об’єкти. Виникли декілька пожеж. Також пошкоджена  багатоповерхівка», – заявив Лисак.

Також, за його словами, у Слобожанській громаді потрощені дві автівки, зачепило й магазин.

Наслідки нічних обстрілів Нікопольщини, 5 травня 2024 р.
Наслідки нічних обстрілів Нікопольщини, 5 травня 2024 р.
фото: Сергій Лисак/Telegram

«З вечора тероризували російські війська й Нікопольщину. Пʼять разів застосували ударні дрони різних типів, а ще двічі обстріляли з важкої артилерії. Били по райцентру. У Нікополі пошкоджені два підприємства, рекреаційний об'єкт і приватний будинок», – додав глава регіону.

Він уточнив, що скрізь минулося без загиблих і поранених.

Нагадаємо, що в ніч на 5 травня, о 01:09, у Дніпрі прогриміла серія вибухів. 

Нині триває 802-й день повномасштабної війни в Україні. Протягом минулої доби відбулося 95 бойових зіткнень на фронті. Загалом ворог завдав п'ять ракетних та 69 авіаційних ударів, здійснив 74 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Уночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 24 БпЛА типу Shahed. Силами та засобами протиповітряної оборони 23 ударні БпЛА було знищено.

Теги: безпілотник Дніпропетровщина Дніпро війна пожежа

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Анатолій Карбан служив на посаді бойового медика стрілецького взводу
Депутат добровольцем пішов на фронт. Згадаймо 55-річного Анатолія Карбана
17 квiтня, 09:00
Зеленський наголосив, що Путін намагатиметься послабити українські позиції перед самітом миру
Зеленський пояснив, чого Україна очікує від Глобального саміту миру
2 травня, 20:27
Танк M1A2 Abrams
Україна відвела танки Abrams від лінії фронту? Коментар ЗСУ
27 квiтня, 14:29

Події в Україні

Берлінська назвала чотири фактори, які ослабили Україну
Берлінська назвала чотири фактори, які ослабили Україну
Окупанти вгатили по житлових будинках у Харкові: серед постраждалих є дитина
Окупанти вгатили по житлових будинках у Харкові: серед постраждалих є дитина
Втрати ворога станом на 5 травня 2024 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 5 травня 2024 – Генштаб ЗСУ
Ворог атакував Дніпропетровщину «Шахедами»: є влучання (фото)
Ворог атакував Дніпропетровщину «Шахедами»: є влучання (фото)
Карта бойових дій в Україні станом на 5 травня 2024 року
Карта бойових дій в Україні станом на 5 травня 2024 року
Вибухи в Харкові та Дніпрі. Радник Байдена повідомив про плани контрнаступу. Головне за ніч
Вибухи в Харкові та Дніпрі. Радник Байдена повідомив про плани контрнаступу. Головне за ніч

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
227K
Великдень 2024: найщиріші привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
160K
Українець пішов воювати за Росію, а потім розстріляв окупантів
119K
Митрополит ПЦУ пояснив, як правильно вітатися на Великдень
65K
Полонений окупант спантеличив зізнанням, для чого пішов на війну
35K
Відома українська парамедикиня потрапила в серйозну ДТП (фото)
14K
«Благодатний вогонь вже в Україні». Як олігарх Новинський обманув вірян (фото)

Новини

Аграрії просять Кабмін продовжити чинну модель бронювання військовозобов’язаних
Вчора, 14:51
У 2024 золотовалютні резерви України будуть більше ніж очікувалось – ЗМІ
3 травня, 13:41
Польща має відстоювати свої інтереси, і заборонити імпорт російської металопродукції через свої порти – політолог
3 травня, 13:22
«Укренерго» пояснило, хто рятує енергетику України від дефіциту
2 травня, 14:40
Глушить FPV-дрони в межах 200 м: Мінцифри показало українську систему РЕБ
1 травня, 14:43
НКРЕКП нарешті затвердила обсяг підтримки зелених електростанцій за 5 місяців 2023 року
1 травня, 12:07

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua