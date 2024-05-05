Ворог атакував Дніпропетровщину «Шахедами»: є влучання (фото)

Через падіння уламків і прильоти у Дніпрі пошкоджені інфраструктурні об’єкти

У ніч на 5 травня ворог атакував Дніпропетровщину дронами-камікадзе. Наші захисники знищили над областю 12 «Шахедів», минулося без постраждалих. Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

По одному безпілотнику українські військові збили у Криворізькому та Нікопольському районах, ще десять – у Дніпровському.

Наслідки нічних обстрілів Нікопольщини, 5 травня 2024 р. фото: Сергій Лисак/Telegram

«Через падіння уламків і влучання у Дніпрі пошкоджені інфраструктурні об’єкти. Виникли декілька пожеж. Також пошкоджена багатоповерхівка», – заявив Лисак.

Також, за його словами, у Слобожанській громаді потрощені дві автівки, зачепило й магазин.

Наслідки нічних обстрілів Нікопольщини, 5 травня 2024 р. фото: Сергій Лисак/Telegram

«З вечора тероризували російські війська й Нікопольщину. Пʼять разів застосували ударні дрони різних типів, а ще двічі обстріляли з важкої артилерії. Били по райцентру. У Нікополі пошкоджені два підприємства, рекреаційний об'єкт і приватний будинок», – додав глава регіону.

Він уточнив, що скрізь минулося без загиблих і поранених.

Нагадаємо, що в ніч на 5 травня, о 01:09, у Дніпрі прогриміла серія вибухів.

Нині триває 802-й день повномасштабної війни в Україні. Протягом минулої доби відбулося 95 бойових зіткнень на фронті. Загалом ворог завдав п'ять ракетних та 69 авіаційних ударів, здійснив 74 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Уночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 24 БпЛА типу Shahed. Силами та засобами протиповітряної оборони 23 ударні БпЛА було знищено.