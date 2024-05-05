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Атака на Харків. Безпілотник влучив у приватний сектор

Катерина Іванова
glavcom.ua
Атака на Харків. Безпілотник влучив у приватний сектор
Наслідки атаки безпілотників на Харків попередньої ночі, 4 травня 2024 року
фото: ДСНС

Рятувальні служби оперативно працюють на місці події

У ніч на 5 травня окупанти завдали декількох ударів безпілотниками по Харкову. Згодом мер міста Ігор Терехов підтвердив влучання «шахеда» у приватний сектор Основ'янського району.

За його словами, внаслідок удару загорілися три приватні будинки.

Рятувальні служби оперативно працюють на місці події.

Нагадаємо, 4 травня о 23:35 у Харкові прогриміла серія вибухів. Про це повідомляє Суспільне. Кореспонденти зазначають, що, ймовірно, вибухи лунали за межами міста.

Згодом, о 00:30 у Харкові знову пролунали вибухи. В командуванні Повітряних сил ЗСУ попереджали про загрозу застосування ударних БпЛА.

До слова, окупанти 4 травня о 16:20 знову вдарили по Харкову. Виникла масштабна пожежа на цивільному підприємстві. У результаті атаки шестеро працівників поранені. Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Нагадаємо, вночі 4 травня, російська армія завдала ударів по Харкову безпілотниками. Зафіксовано два прильоти «Шахедів» по місту, обидва – по цивільній інфраструктурі Основʼянського району. 

Триває 801 доба повномасштабного вторгнення. Протягом 3 травня відбулося 119 бойових зіткнень.

Загалом, ворог завдав 5 ракетних та 105 авіаційних ударів, здійснив 91 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні та багатоквартирні будинки, об’єкти цивільної інфраструктури.

Теги: Ігор Терехов Олег Синєгубов населення безпілотник обстріл армія окупанти Харків

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