Колаборантці з Донеччини світить 10 років в'язниці через співпрацю з окупантами

В червні 2022 року 49-річна жінка добровільно зайняла псевдопосаду «керуючою справами адміністрації Першотравневого району ДНР»

Національна поліція України оголосила про підозру жінці, яка погодилась працювати у так званій «адміністрації Першотравневого району ДНР». Про це повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції.

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Слідство встановило, що в червні 2022 року 49-річна жінка добровільно зайняла псевдопосаду «керуючою справами адміністрації Першотравневого району ДНР».

«У незаконно створеному окупаційною адміністрацією органі влади вона виконувала організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції», – заявили в поліції.

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Слідчі Головного слідчого управління ДБР повідомили фігурантці про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 (Колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі. Досудове розслідування триває. Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.

Нагадаємо, колаборанти, які ініціювали «приєднання» Донеччини до Росії, отримали підозри.