Росіяни планують пограбувати український заповідник: деталі

Біосферний заповідник «Асканія-Нова» є унікальним не лише для України, а й для всього світу: це найбільший степовий заповідник Європи

Загарбники призначили «директором» заповідника «Асканія-Нова» на Херсонщині росіянина Мещерякова, який начеб збирається «розвивати» на його території туризм

Росіяни захопили біосферний заповідник «Асканія-Нова» на Херсонщині й призначили там нового «керівника». Чоловік вже заявив, що його не цікавить наукова діяльність закладу, натомість він планує розвивати на об'єкті туризм. Про це повідомляє Центр журналістських розслідувань.

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Судячи з російського державного реєстру юридичних осіб, окупанти зареєстрували всесвітньо відомий український заповідник під назвою «государственное автономное учреждение «Биосферный заповедник «Аскания-Нова» 7 березня 2023 року. Його «директором» вказаний громадянин Мещеряков Дмитро Вікторович, який має російське громадянство. Він уже встиг заявити, що збирається «розвивати» на заповідній території туризм.

Про існування нового «директора» біосферного заповідника «Асканія-Нова» імені Ф. Е. Фальц-Фейна Національної академії аграрних наук України його співробітники дізналися 20 березня. У цей день до них приїжджав гауляйтер Херсонщини Володимир Сальдо і перший заступник керівника адміністрації президента РФ Сергія Кірієнко. Їх супроводжував чоловік, який представився «директором» заповідника.

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До того ж російська окупаційна армія готується до викрадення тварин із біосферного заповідника «Асканія-Нова», що нині перебуває в окупації на Херсонщині. Про це в етері Громадського радіо сказав Сергій Данилов, заступник директора Центру близькосхідних досліджень.

За його словами, окупанти тривалий час обходили заповідник і досить довго там ще працювала українська адміністрація. Значення «Асканії-Нової» для росіян зросло після звільнення Силами оборони України правого берега Херсонщини, коли на лівому відповідно зросла концентрація окупаційних військ.

«Зараз у них очевидно дійшли руки до комплексу і вони будують нові плани на «Асканію-Нову». Назагал озвучують, що у планах «розвиток туризму». Однак наскільки мені видається, з деяких їхніх рухів, то насправді вони готують викрадення тварин з «Асканії-Нової» і знищення парку заповідника, і інституту. Тобто вони хочуть просто пограбувати заповідник», – розповів Данилов.

Як відомо, природні екосистеми страждають через фортифікаційне будівництво, пошкодження їх вибухами, військовим транспортом, пожежами: окупанти завдають непоправної шкоди екосистемі країни.