МАГАТЕ більше не розглядає створення демілітаризованої зони на ЗАЕС

Запорізька АЕС вже понад рік перебуває під контролем російських окупантів

Гроссі заявив про складнощі у разі створення демілітаризованої зони навколо ЗАЕС

Створення демілітаризованої зони довкола Запорізької атомної електростанції більше не розглядається, оскільки це завдасть додаткових складнощів. Про це заявив генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі під час виступу на семінарі в Американській неурядовій раді з міжнародних відносин, повідомляє РБК-Україна.

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«Створення демілітаризованої зони навколо атомної станції у Запоріжжі принесе додаткові складнощі. Наприклад, надзвичайно важко буде здійснювати процес верифікації – за одну милю (біля 1,6 км) від демілітаризованої зони територія буде надзвичайно мілітаризованою. Тому ми більше не розглядаємо цей варіант», – заявив Гроссі.

За його словами, йдеться про припинення бойових дій навколо атомної електростанції.

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Нагадаємо, МАГАТЕ повідомило про загрозу відключення ЗАЕС від останньої резервної лінії електропередач.

9 березня в результаті ракетних обстрілів пошкоджено останню лінію, яка живила ЗАЕС.

Після цього у Міжнародному агентстві з атомної енергії заявили про необхідність взяти зобов’язання щодо безпеки Запорізької АЕС після шостого знеструмлення станції через російські обстріли.

Європейський Союз та його держави-партнери закликають РФ повернути повний контроль над захопленою її військами Запорізькою атомною електростанцією законному власнику – Україні. Про це йдеться у заяві Євросоюзу в Раді МАГАТЕ про ядерну безпеку, фізичну безпеку та гарантії в Україні.