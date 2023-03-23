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МАГАТЕ більше не розглядає створення демілітаризованої зони на ЗАЕС

Оксана Воронцова
glavcom.ua
МАГАТЕ більше не розглядає створення демілітаризованої зони на ЗАЕС
Запорізька АЕС вже понад рік перебуває під контролем російських окупантів
фото з відкритих джерел

Гроссі заявив про складнощі у разі створення демілітаризованої зони навколо ЗАЕС

Створення демілітаризованої зони довкола Запорізької атомної електростанції більше не розглядається, оскільки це завдасть додаткових складнощів. Про це заявив генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі під час виступу на семінарі в Американській неурядовій раді з міжнародних відносин, повідомляє РБК-Україна.

«Створення демілітаризованої зони навколо атомної станції у Запоріжжі принесе додаткові складнощі. Наприклад, надзвичайно важко буде здійснювати процес верифікації – за одну милю (біля 1,6 км) від демілітаризованої зони територія буде надзвичайно мілітаризованою. Тому ми більше не розглядаємо цей варіант», – заявив Гроссі.

За його словами, йдеться про припинення бойових дій навколо атомної електростанції.

Нагадаємо, МАГАТЕ повідомило про загрозу відключення ЗАЕС від останньої резервної лінії електропередач.

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Після цього у Міжнародному агентстві з атомної енергії заявили про необхідність взяти зобов’язання щодо безпеки Запорізької АЕС після шостого знеструмлення станції через російські обстріли.

Європейський Союз та його держави-партнери закликають РФ повернути повний контроль над захопленою її військами Запорізькою атомною електростанцією законному власнику – Україні. Про це йдеться у заяві Євросоюзу в Раді МАГАТЕ про ядерну безпеку, фізичну безпеку та гарантії в Україні.

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Теги: Запорізька АЕС війна росія окупанти МАГАТЕ

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