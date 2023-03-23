МАГАТЕ більше не розглядає створення демілітаризованої зони на ЗАЕС
Гроссі заявив про складнощі у разі створення демілітаризованої зони навколо ЗАЕС
Створення демілітаризованої зони довкола Запорізької атомної електростанції більше не розглядається, оскільки це завдасть додаткових складнощів. Про це заявив генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі під час виступу на семінарі в Американській неурядовій раді з міжнародних відносин, повідомляє РБК-Україна.
«Створення демілітаризованої зони навколо атомної станції у Запоріжжі принесе додаткові складнощі. Наприклад, надзвичайно важко буде здійснювати процес верифікації – за одну милю (біля 1,6 км) від демілітаризованої зони територія буде надзвичайно мілітаризованою. Тому ми більше не розглядаємо цей варіант», – заявив Гроссі.
За його словами, йдеться про припинення бойових дій навколо атомної електростанції.
Нагадаємо, МАГАТЕ повідомило про загрозу відключення ЗАЕС від останньої резервної лінії електропередач.
9 березня в результаті ракетних обстрілів пошкоджено останню лінію, яка живила ЗАЕС.
Після цього у Міжнародному агентстві з атомної енергії заявили про необхідність взяти зобов’язання щодо безпеки Запорізької АЕС після шостого знеструмлення станції через російські обстріли.
Європейський Союз та його держави-партнери закликають РФ повернути повний контроль над захопленою її військами Запорізькою атомною електростанцією законному власнику – Україні. Про це йдеться у заяві Євросоюзу в Раді МАГАТЕ про ядерну безпеку, фізичну безпеку та гарантії в Україні.
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