Росіяни не зможуть більше купувати популярний напій із Вірменії

Міністр економіки Вірменії повідомив, що їх відомий «Арарат» припинять продавати до Росії

«Єреванський коньячний завод», що випускає коньяк «Арарат», перестане постачати алкоголь до Росії. Про це заявив міністр економіки Вірменії Ваан Керобян, пишуть росЗМІ.

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«Офіційної інформації я поки не отримав, але, здається, це вже офіційно, що Єреванський коньячний завод припинить експорт до Росії», – зазначив Ваан Керобян. Глава відомства додав, що відмова від постачання може створити проблеми, які вплинуть на закупівлю винограду у місцевих фермерів.

Цікаво, що бренд Ararat з 1998 року належить французькій групі Pernod Ricard, яка припинила постачання продукції різних брендів, що є у неї в портфелі, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. На Росію раніше припадало понад 80% експорту «Єреванського коньячного заводу».

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Pernod Ricard заявила про припинення постачання алкоголю до Росії практично відразу після 24 лютого минулого року, однак у квітні цього року з'явилася інформація про можливе відновлення експорту до країни-агресора.

За словами віце-президента з корпоративних питань та комунікацій компанії Паули Ерікссон, після загострення війни французький концерн Pernod Ricard «діяв, враховуючи інтереси своїх співробітників як в Україні, так і в Росії» і зараз експортує продукцію у певному обсязі в рамках санкцій, що діють. За кілька днів група заявила, що таки відмовляється від відновлення постачання. У компанії пояснили рішення бажанням захистити співробітників.

«Визнаючи також обов'язок піклуватися про наших співробітників і партнерів, ми не можемо піддавати їх масованій критиці у всіх формах. Тому The Absolut Company ухвалила рішення припинити експорт свого бренду до Росії», – заявили у концерні.

Absolut Company так само як і бренд Ararat входить до французької групи Pernod Ricard, яка виробляє віскі Chivas Regal, Jameson, Ballantine's, ром Havana Club, джин Beefeater, текіла Olmeca, коньяк Martell, лікер Malibu, шампанське Mumm та Perrier Jouet та інші марки спиртного.

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Нагадаємо, міністерство здоров'я РФ заявило про збільшення смертності та залежності від алкоголю серед жителів російських селищ. Окрім смертності селян, на 7% збільшилася й алкогольна залежність, а також жіночий алкоголізм.