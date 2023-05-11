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Росіяни захопили собор ПЦУ в окупованому Сімферополі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росіяни захопили собор ПЦУ в окупованому Сімферополі
фото: Андрій Щекун

Окупанти описують і крадуть майно Української церкви

У Сімферополі відбувається захоплення окупантами Кафедрального собору Православної Церкви України. Окупанти виломлюють двері храму, описують та крадуть майно ПЦУ. Про це повідомив журналіст Андрій Щекун.

«SOS!!! Прямо зараз відбувається захоплення окупантами Кафедрального Собору Православної Церкви України в місті Сімферополі. Окупанти виломлюють двері храму, описують і забирають/крадуть майно Української церкви в Криму», – написав журналіст.

Щекун зазначив, що у незаконних діях беруть участь представники так званого «фонда госимущества республики Крим РФ» разом з «службовими приставами республіки Крим РФ». Керує захопленням, за його словами, московський судовий пристав Євген Новіков.

За словами журналіста, захоплення відбувається «віроломно, без жодних пояснень і попереджень представників релігійної громади та церковнослужбовців».

Нагадаємо, в лютому 2022 року Верховна Рада України ухвалила рішення про передачу в державну власність майна Кафедрального собору Святих рівноапостольних Князя Володимира та Княгині Ольги у Сімферополі.

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Теги: окупанти Верховна Рада журналіст майно Свідки Єгови УПЦ МП

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