Росіяни захопили собор ПЦУ в окупованому Сімферополі

Окупанти описують і крадуть майно Української церкви

У Сімферополі відбувається захоплення окупантами Кафедрального собору Православної Церкви України. Окупанти виломлюють двері храму, описують та крадуть майно ПЦУ. Про це повідомив журналіст Андрій Щекун.

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«SOS!!! Прямо зараз відбувається захоплення окупантами Кафедрального Собору Православної Церкви України в місті Сімферополі. Окупанти виломлюють двері храму, описують і забирають/крадуть майно Української церкви в Криму», – написав журналіст.

Щекун зазначив, що у незаконних діях беруть участь представники так званого «фонда госимущества республики Крим РФ» разом з «службовими приставами республіки Крим РФ». Керує захопленням, за його словами, московський судовий пристав Євген Новіков.

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За словами журналіста, захоплення відбувається «віроломно, без жодних пояснень і попереджень представників релігійної громади та церковнослужбовців».

Нагадаємо, в лютому 2022 року Верховна Рада України ухвалила рішення про передачу в державну власність майна Кафедрального собору Святих рівноапостольних Князя Володимира та Княгині Ольги у Сімферополі.