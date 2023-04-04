Окупанти за кілька тижнів звели в Криму мережу окопів і загороджень (фото)

Укріплення з’явилися уздовж узбережжя та на межі Криму з материковою частиною України

На тлі обіцянок України повернути усі свої території Росія почала готувати анексований Крим до українського контрнаступу. Лише за кілька тижнів окупанти побудували на півострові цілу мережу окопів і загороджень. Про це пише The Washington Post з посиланням на супутникові зображення, надані компанією Maxar.

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Деякі загородження в Криму були побудовані за лічені дні.

Згідно з отриманими знімками, окупанти спорудили укріплення в районах населених пунктів Медведівка, Вітіно та в інших частинах Криму.

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Уздовж узбережжя Чорного моря росіяни встановили протитанкові обрубки, рови та артилерійські установки. На знімку з боку озера Сиваш видно цілу мережу окопів, довжина яких у деяких випадках перевищує 900 метрів. Там також встановлені три ряди «зубів дракона» – бетонних протитанкових загороджень у формі пірамід.

Росія також значно зміцнила позиції на межі Криму з материковою частиною України.

На знімку села Вітіно в Саакському районі Криму, зробленому 27 лютого, видно порожній берег. Проте вже 12 березня біля моря з'явилась лінія окопів. На одному із знімків, зроблених біля Вітіно, також видно кілька артилерійських установок, встановлених в окопах, що аналітикам важко пояснити з точки зору військової логіки.

Оборонні споруди біля водойм створюють додаткові перепони у разі наступу ЗСУ.

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Видання зазначає, що для риття окопів російська армія використовує військовий траншеєкопач радянських часів БТМ-3, який здатний викопувати траншеї зі швидкістю 80 м на год., навіть коли земля промерзла. Крім того, пише видання, окупаційне керівництво Криму залучило до риття траншей на узбережжі місцевих робітників за оплату $90 на день.

На думку директора російської програми Центру військово-морського аналізу США Майкла Кофмана, Україна навряд чи зважиться на захоплення Криму у класичному сенсі, але швидше вдасться до тактики постійного вимотування та встановлення вогневого контролю над півостровом.

«З часом це може зробити ситуацію в Криму нестерпною, і в результаті Росії, можливо, доведеться піти на переговори про його статус», – сказав Кофман у коментарі виданню.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов запропонував 12 кроків, які необхідно зробити для деокупації Криму.