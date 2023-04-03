Головна Думки вголос Дмитро Снєгирьов
search button user button menu button
Дмитро Снєгирьов Співголова громадської ініціативи «Права справа»

План деокупації Криму: «бавовна» у Джанкої - перший етап підготовки до контрнаступу ЗСУ на півдні?

glavcom.ua
В окупованому Джанкої пролунала серія вибухів на залізниці
фото з відкритих джерел

Днями в окупованому Джанкої пролунала серія вибухів на території залізничної інфраструктури.  В ГУР МОУ заявили, що вибух у місті Джанкой на півночі тимчасово окупованого Криму знищив російські крилаті ракети  «Калибр НК « під час їхнього транспортування залізницею. Наразі даних, які би підтверджували версію подій озвучених ГУР МОУ немає.

Менше з тим, Джанкой – це вузловий транспортний хаб окупантів, де є залізниця та зручне шляхосполучення, що робить його  «привабливим « для майбутніх проявів активності  «невідомих « БПЛА. Джанкой – це основна військова база російських окупантів на території окупованого Криму.

Наразі Джанкойській аеродром окупаційні війська перетворили на свою військову авіабазу. На сьогоднішній день там базується 39-й вертолітний полк 27-ї змішаної авіаційної дивізії 4-го командування ВПС та ППО Південного військового округу армії РФ, а також росіяни розташували свої гелікоптери Мі-8, Мі-35М, Мі-28, Ка-52 разом з літаками, що завдають удари по позиціям ЗСУ в Херсонській та Запорізькій областях.

Варто також підкреслити, що в районі Джанкоя розташована велика кількість складів з БК, але під їх зберігання ворог використовує приміщення, яке зовсім не підходить своїм функціоналом, зокрема – це свиноферми, які створюють серйозні ризики для цивільного населення.

Утім, на відміну від російських окупаційних військ, ЗСУ не б’є по житлових кварталах. Варто говорити про те, що нанесення ударів по військовій інфраструктурі в Джанкої дивним чином співпали з нещодавнім збиттям американського безпілотника в акваторії Чорного моря.

Тоді всі розмірковували про можливу серйозну реакцію з боку США. Зрозуміло, що прямої відповіді ніхто не чекав, бо якщо відповідь і буде, то опосередковано. Те, що відбувається зараз, то це передача Україні безпілотних літальних апаратів, що здатні наносити удари по військових об’єктах на території окупованого Криму.

Пропоную згадати заяви офіційних представників США з приводу того, що удари по російській військовій інфраструктурі в Криму – це законні цілі ЗСУ.

Примітно, що місцевий кримський гауляйтер Ігор Івін, який наразі працює в окупаційній  «адміністрації», заявив, що вибухи в місті були саме  «прильотом безпілотників».

А так званий  «глава Криму «Сергій Аксьонов звернув увагу лише на те, що в районі окупованого Джанкоя  «відпрацювала російська ППО». Він не говорив про удари українського БПЛА, але сказав лише про якісь  «уламки», які  «пошкодили домоволодіння й магазин».

Звичайно, що росіяни говорили і будуть знову говорити про  міфічні навчання та ефективну роботу ППО. Але наслідки удару свідчать про результативний каскадний характер планування подальшої деокупації Криму, де першим етапом є нанесення точкових ударів саме по військовій інфраструктурі ворога. Зокрема, з використанням БПЛА. Якщо раніше Крим планували звільняти виключно дипломатичним шляхом, то наразі це тільки про військовий характер. До того ж нанесення ударів співпало з активізацією ситуації на Запорізькому напрямку, а саме – успішним характером дій підрозділів ЗСУ в проведенні наступальних дій, мета яких – виявити оборонні позиції російських окупантів.

Звертаю увагу, що на так звану  «пожежу продуктового магазину « відреагувала друга посадова особа окупаційної  «адміністрації», що вже говорить про надзвичайний характер ситуації.

Недарма в Джанкої було введено надзвичайний стан. Сумніваюся, що через загоряння продуктового магазину, окупаційна влада б вводила надзвичайний стан. Місто повністю оточене окупаційними силовиками, які проводять адресні перевірки місцевого населення.

Такі вибухи на ворожих військових об’єктах в Криму, демонструють спроможність українських військових, які запрошують окупантів до конкретних дій, а саме – звільнити Кримський півострів.

Нагадаю, Рада національної безпеки та оборони розробляє концепцію із деокупації українського Криму. Вона складається із 12 кроків. Зокрема, серед них - знищення Кримського мосту, який з'єднує півострів із материкою Росією, програма  «Детоксикація»,  створення документальної бази фактів російських злочинів проти українців, які чинили спротив окупації та інше.

Читайте також: «Майбутнє буде повне кривавих подій між московською і українською нацією». Пророчі цитати Миколи Міхновського

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: окупанти Крим війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наводила ракети на лікарні та гуртожитки. Суд обрав запобіжний захід прихильниці окупантів
Наводила ракети на лікарні та гуртожитки. Суд обрав запобіжний захід прихильниці окупантів
Сьогодні, 10:33
Засновник Alibaba повернувся до КНР наприкінці минулого тижня
Уряд Китаю змінює політику? Засновник Alibaba повернувся до КНР
27 березня, 15:33
Росіяни дуже занепокоєні через можливий контрнаступ України – ISW
Росіяни дуже занепокоєні через можливий контрнаступ України – ISW
25 березня, 06:00
До РФ уже прибули близько 100 найманців із Анголи
Росія в Білорусі та Анголі вербує найманців на війну проти України
24 березня, 07:00
«Великий наступ» окупантів провалився – розвідка
«Великий наступ» окупантів провалився – розвідка
23 березня, 13:00
Зеленський зустрівся із прем’єром країни, яка стане адвокатом під час створення спецтрибуналу 
Зеленський зустрівся із прем’єром країни, яка стане адвокатом під час створення спецтрибуналу 
16 березня, 19:45
Дві канадські фірми потрапили до санкційного списку за сприяння війні Росії
Дві канадські фірми потрапили до санкційного списку за сприяння війні Росії
7 березня, 09:35
Білоруські партизани виклали відео підриву російського літака в Мачулищах
Білоруські партизани виклали відео підриву російського літака в Мачулищах
4 березня, 07:30
Українські воїни боронять місто
Бахмут: місія перевиконана
3 березня, 14:31

Дмитро Снєгирьов

План деокупації Криму: «бавовна» у Джанкої - перший етап підготовки до контрнаступу ЗСУ на півдні?
План деокупації Криму: «бавовна» у Джанкої - перший етап підготовки до контрнаступу ЗСУ на півдні?
Російські «повітряні кулі» в українському небі: агресор готує новий напрямок ракетних атак?
Російські «повітряні кулі» в українському небі: агресор готує новий напрямок ракетних атак?
«Конфлікт» Пригожина і Шойгу – елемент російської інформаційної спецоперації
«Конфлікт» Пригожина і Шойгу – елемент російської інформаційної спецоперації
Збиття MQ-9 Reaper над Чорним морем – провокація Кремля: якою може бути відповідь США
Збиття MQ-9 Reaper над Чорним морем – провокація Кремля: якою може бути відповідь США
РФ будує оборонні лінії в Криму: побоюються контрнаступу ЗСУ чи корупційні схеми?
РФ будує оборонні лінії в Криму: побоюються контрнаступу ЗСУ чи корупційні схеми?
«Останній рубіж» оборони Криму: окупанти зводять фортифікації на Керченському півострові
«Останній рубіж» оборони Криму: окупанти зводять фортифікації на Керченському півострові

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
44K
У Росії знову стався потужний землетрус: є руйнування
20K
Що сталося у Хмельницькому. Як Московська церква втратила шанс
20K
«Від роти нічого не залишилося». Окупант розповів про вдалу операцію ЗСУ (перехоплення)
17K
Як головний собор Хмельницького за день перейшов до ПЦУ. Репортаж
11K
Що українцям можна ввозити з-за кордону: роз'яснення митниці
9996
3 квітня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони

Новини

Найгарячішими точками лишаються три міста на Донбасі – Генштаб
Сьогодні, 06:27
Митрополит Павло покидав залу суду з браслетом на нозі та домашньому взутті за 25 тис. грн.(фото)
Вчора, 07:53
Секретар РНБО Данілов прокоментував заяву Путіна щодо розміщення ядерної зброї в Білорусі (відео)
Вчора, 07:14
Ворог не полишає надій захопити Бахмут і продовжує окопуватися на Півдні – Генштаб
Вчора, 06:58
Росія провалила так званий великий «зимовий наступ» – ISW
Вчора, 06:30
Квітень не поспішає дарувати сонячні промені: прогноз погоди на 2 квітня в Україні
Вчора, 05:47

Прес-релізи

Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
31 березня, 13:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту