План деокупації Криму: «бавовна» у Джанкої - перший етап підготовки до контрнаступу ЗСУ на півдні?

Днями в окупованому Джанкої пролунала серія вибухів на території залізничної інфраструктури. В ГУР МОУ заявили, що вибух у місті Джанкой на півночі тимчасово окупованого Криму знищив російські крилаті ракети «Калибр НК « під час їхнього транспортування залізницею. Наразі даних, які би підтверджували версію подій озвучених ГУР МОУ немає.

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Менше з тим, Джанкой – це вузловий транспортний хаб окупантів, де є залізниця та зручне шляхосполучення, що робить його «привабливим « для майбутніх проявів активності «невідомих « БПЛА. Джанкой – це основна військова база російських окупантів на території окупованого Криму.

Наразі Джанкойській аеродром окупаційні війська перетворили на свою військову авіабазу. На сьогоднішній день там базується 39-й вертолітний полк 27-ї змішаної авіаційної дивізії 4-го командування ВПС та ППО Південного військового округу армії РФ, а також росіяни розташували свої гелікоптери Мі-8, Мі-35М, Мі-28, Ка-52 разом з літаками, що завдають удари по позиціям ЗСУ в Херсонській та Запорізькій областях.

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Варто також підкреслити, що в районі Джанкоя розташована велика кількість складів з БК, але під їх зберігання ворог використовує приміщення, яке зовсім не підходить своїм функціоналом, зокрема – це свиноферми, які створюють серйозні ризики для цивільного населення.

Утім, на відміну від російських окупаційних військ, ЗСУ не б’є по житлових кварталах. Варто говорити про те, що нанесення ударів по військовій інфраструктурі в Джанкої дивним чином співпали з нещодавнім збиттям американського безпілотника в акваторії Чорного моря.

Тоді всі розмірковували про можливу серйозну реакцію з боку США. Зрозуміло, що прямої відповіді ніхто не чекав, бо якщо відповідь і буде, то опосередковано. Те, що відбувається зараз, то це передача Україні безпілотних літальних апаратів, що здатні наносити удари по військових об’єктах на території окупованого Криму.

Пропоную згадати заяви офіційних представників США з приводу того, що удари по російській військовій інфраструктурі в Криму – це законні цілі ЗСУ.

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Примітно, що місцевий кримський гауляйтер Ігор Івін, який наразі працює в окупаційній «адміністрації», заявив, що вибухи в місті були саме «прильотом безпілотників».

А так званий «глава Криму «Сергій Аксьонов звернув увагу лише на те, що в районі окупованого Джанкоя «відпрацювала російська ППО». Він не говорив про удари українського БПЛА, але сказав лише про якісь «уламки», які «пошкодили домоволодіння й магазин».

Звичайно, що росіяни говорили і будуть знову говорити про міфічні навчання та ефективну роботу ППО. Але наслідки удару свідчать про результативний каскадний характер планування подальшої деокупації Криму, де першим етапом є нанесення точкових ударів саме по військовій інфраструктурі ворога. Зокрема, з використанням БПЛА. Якщо раніше Крим планували звільняти виключно дипломатичним шляхом, то наразі це тільки про військовий характер. До того ж нанесення ударів співпало з активізацією ситуації на Запорізькому напрямку, а саме – успішним характером дій підрозділів ЗСУ в проведенні наступальних дій, мета яких – виявити оборонні позиції російських окупантів.

Звертаю увагу, що на так звану «пожежу продуктового магазину « відреагувала друга посадова особа окупаційної «адміністрації», що вже говорить про надзвичайний характер ситуації.

Недарма в Джанкої було введено надзвичайний стан. Сумніваюся, що через загоряння продуктового магазину, окупаційна влада б вводила надзвичайний стан. Місто повністю оточене окупаційними силовиками, які проводять адресні перевірки місцевого населення.

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Такі вибухи на ворожих військових об’єктах в Криму, демонструють спроможність українських військових, які запрошують окупантів до конкретних дій, а саме – звільнити Кримський півострів.

Нагадаю, Рада національної безпеки та оборони розробляє концепцію із деокупації українського Криму. Вона складається із 12 кроків. Зокрема, серед них - знищення Кримського мосту, який з'єднує півострів із материкою Росією, програма «Детоксикація», створення документальної бази фактів російських злочинів проти українців, які чинили спротив окупації та інше.

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