Окупантам бракує шпиталів, будують ще один у Криму

За 21 місяць війни РФ втратила близько 220 тис.-280 тис. пораненими і приблизно 70 тис. вбитими

Ще один шпиталь не вирішить проблему окупантів

Через великі втрати російські окупанти будують новий госпіталь на території тимчасово окупованого Криму. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Шпиталь будують у Севастополі. Він має бути розрахований на 150 осіб, а здати його в експлуатацію планують до весни 2024 року.

«Відтак окупанти й надалі будуть використовувати цивільну інфраструктуру й обмежувати право місцевих на отримання медичної допомоги», – зазначає Центр нацспротиву.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Проте ще один шпиталь не вирішить проблему окупантів, адже їхні втрати набагато більше.

Так, за даними британської розвідки, у період з 24 лютого 2022 року по листопад 2023 року офіційні сили міноборони Росії, ймовірно, втратили від 180 тис. до 240 тис. осіб пораненими і приблизно 50 тис. вбитими. Найманці ПВК «Вагнер», ймовірно, втратили близько 40 тис. пораненими і 20 тис. вбитими.

Таким чином, загалом російська сторона, ймовірно, втратила близько 220 тис.-280 тис. пораненими і приблизно 70 тис. вбитими.

До слова, у ніч на 5 листопада українські безпілотники атакували об’єкти на території тимчасово окупованого Криму. Серія вибухів прогриміла в районі Керчі та Феодосії. Наслідки «бавовни» уточнюються.