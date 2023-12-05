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Окупантам бракує шпиталів, будують ще один у Криму

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Окупантам бракує шпиталів, будують ще один у Криму
За 21 місяць війни РФ втратила близько 220 тис.-280 тис. пораненими і приблизно 70 тис. вбитими
фото з відкритих джерел

Ще один шпиталь не вирішить проблему окупантів

Через великі втрати російські окупанти будують новий госпіталь на території тимчасово окупованого Криму. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Шпиталь будують у Севастополі. Він має бути розрахований на 150 осіб, а здати його в експлуатацію планують до весни 2024 року.

«Відтак окупанти й надалі будуть використовувати цивільну інфраструктуру й обмежувати право місцевих на отримання медичної допомоги», – зазначає Центр нацспротиву. 

Проте ще один шпиталь не вирішить проблему окупантів, адже їхні втрати набагато більше.

Так, за даними британської розвідки, у період з 24 лютого 2022 року по листопад 2023 року офіційні сили міноборони Росії, ймовірно, втратили від 180 тис. до 240 тис. осіб пораненими і приблизно 50 тис. вбитими. Найманці ПВК «Вагнер», ймовірно, втратили близько 40 тис. пораненими і 20 тис. вбитими.

Таким чином, загалом російська сторона, ймовірно, втратила близько 220 тис.-280 тис. пораненими і приблизно 70 тис. вбитими.

До слова, у ніч на 5 листопада українські безпілотники атакували об’єкти на території тимчасово окупованого Криму. Серія вибухів прогриміла в районі Керчі та Феодосії. Наслідки «бавовни» уточнюються.

Теги: Крим окупанти втрати

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