У Криму ніч гучної «бавовни»: окупанти заявляють про масовану атаку дронів
Міноборони РФ заявило про збиття понад 30 безпілотників
У ніч на 5 листопада українські безпілотники атакували об’єкти на території тимчасово окупованого Криму. Про це повідомляє міноборони країни-агресорки РФ.
Окупанти заявляють, що засобами ППО нібито було знищено 22 українські безпілотники та ще 13 перехоплено над акваторією Азовського моря та територією Криму.
Крім того, повідомляється, що близько 5-ї години ранку російські сили ППО нібито знищили чотири українські дрони і ще два перехопили над акваторією Азовського моря.
За словами окупантів, було «припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку БПЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації».
Між тим кримські телеграм-канали повідомляють, що вночі в Керчі протягом години прогриміло не менше 15-16 вибухів.
Рух автотранспорту Кримським мостом тимчасово перекрито з 1:25 за київським часом.
У районі мосту немає світла, все в темряві.
Також серія гучних вибухів пролунала в районі Феодосії.
Є відомості, що в Керчі є прильоти в суднобудівний завод «Залив» імені Б.Є. Бутоми. Але ця інформація потребує перевірки.
На Керченському СРЗ будують кілька військових кораблів. А 4 листопада українською ракетою там було знищено новий ракетний корабель «Аскольд».
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