Окупанти заявили про атаку безпілотників на Крим

Шість безпілотників були нібито заглушені та збиті

Російські загарбники заявили, що тимчасово окупований Крим вранці 25 травня атакували безпілотники. Зокрема, невідомі дрони зафіксували в небі над окупованим Севастополем. Про це написав очільник окупаційної адміністрації Сергій Аксьонов.

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За словами окупантів, шість безпілотників були нібито заглушені і посаджені засобами РЕБ, а також збиті силами протиповітряної оборони.

«Жертв та постраждалих немає. Прошу всіх зберігати спокій», – запевняє Аксьонов.

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Раніше повідомлялося, що росіяни «евакуйовують» військову документацію з Криму.

Нагадаємо, раніше парламент представив стратегію першочергових кроків після деокупації Криму. А президент створив раду щодо звільнення Криму.

Екскерівник Служби зовнішньої розвідки України, генерал Микола Маломуж заявив, що деокупація Криму – це комплексна велика робота, яка потребує повної підготовки та оснащення. Для того аби проводити успішні операції необхідно озброєння та ракетні засоби далекої дії до 150 км, бронетанковий кулак, САУ, кілька мільйонів боєприпасів та ракет, снарядів, мін.