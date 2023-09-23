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Росія визнає, що вкрала Крим. Кремль почав шукати вихід

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Росія визнає, що вкрала Крим. Кремль почав шукати вихід
Український Крим перебуває під російською окупацією з 2014 року
фото з відкритих джерел

Російська влада почала нову спецоперацію: намагаються фальсифікувати історію

Після активізації ударів українських сил по об’єктах російських загарбників у тимчасово окупованому Криму Росія нарешті зрозуміла, що незаконно вкрала півострів. Тепер представники російської влади вигадують, що указ про передачу Криму зі складу РРФСР до складу Української РСР був незаконним і намагається анулювати документи. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Так, повідомляється, що при виданні указу про передачу Криму зі складу РРФСР до складу Української РСР (УРСР) Президія Верховної ради СРСР нібито пішла на фальсифікацію. Про це розповів представник «кримського парламенту» Сергій Трофімов.

За його словами, у своєму указі Президія Верховної ради СРСР ухвалює затвердити спільне подання президій верховних рад РРФСР та УРСР про передачу Кримської області, проте такого документа нібито в природі не існувало. «Були окремі ухвали президій республік, різні як за формою, так і за змістом», — уточнив Трофімов.

Таким чином, заявив Трофімов, Верховна рада СРСР не приймала рішення про передачу Криму, не затверджувала нових кордонів республік, а просто затвердила указ своєї президії, порушивши конституції СРСР, РРФСР та УРСР.

Кримська область входила до складу РРФСР до 19 лютого 1954 року. Потім президія Верховної ради СРСР під головуванням Климента Ворошилова видала указ про її передачу до складу Української РСР, а до Конституції СРСР було внесено поправки. Ініціатором став радянський лідер Микита Хрущов, який тривалий час працював в Україні.

Після розпаду Радянського Союзу Крим опинився у складі незалежної України.

Навесні 2014 року Росія анексувала Крим.

Нагадаємо, ЗСУ завдають ударів по Криму, в тому числі, знищують системи ППО ворога. Це допоможе як в деокупації півострова, так і в загальному спротиву ворогу.

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