Окупанти застрягли в одному з районів Луганщини, – Гайдай

Російські загарбники застрягли в районі Білогорівки Луганської області. Українські захисники дають їм відсіч. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай в ефірі Freeдом.

Гайдай зазначив, що українські військові знищили велику кількість артилерійських складів росіян за останні кілька днів. Також окупанти зіткнулися з логістичною проблемою, зокрема, з підвезенням боєприпасів.

«І видно, що зменшується кількість атак і обстрілів, адже у них все взаємопов'язано – вони без артилерії не можуть жодного метра пройти», – повідомив голова ОВА.

Очільник Луганської ОВА, вважає, що росіяни вважали Білогорівку проміжним селом, яке вони швидко пройдуть, і рушать в бік Слов'янська і частково Бахмута.

Раніше повідомлялося, що на Луганщині українські військові розбили колону ворожої техніки.

Також на Луганщині колаборант передав рашистам найстаріший в Україні кінний завод.

Нагадаємо, триває 137-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти продовжують обстрілювати населені пункти України. Відзначено переміщення окремих підрозділів ворога в район Білогорівки на Луганщині.

Читайте також: