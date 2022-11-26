Окупанти завдали авіаудару по Часовому Яру, моторошні фото руйнувань

Прямим влучаннями зруйновано під'їзд п'ятиповерхівки

Російські війська завдали авіаудару по Часовому Яру на Донеччині 26 листопада, внаслідок чого було поранено трьох людей. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

«Росіяни завдали авіаудару по Часовому Яру – троє людей зазнали поранень. Прямим влучаннями зруйновано під'їзд п'ятиповерхівки, пошкоджено недобудову та склад», – ідеться в заяві.

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Кириленко зазначив, що не минає жодного дня, щоб окупанти не завдали ударів по цивільних на Донеччині. «Прилетіти» може будь-куди і будь-коли.

«Залишатися в області – небезпечно! Евакуюйтесь!» – закликав очільник ОВА.

Нагадаємо, попереднього разу Часів Яр був під ворожим обстрілом 22 листопада. Тоді поранень зазнали двоє людей.

Також у ніч на 22 листопада російські окупанти знову обстріляли Дніпропетровщину. Майже 60 снарядів направили рашисти на Нікопольщину.