Руїни та величезні вирви: фото наслідків удару по селу під Запоріжжям

У результаті удару по Запорізькій області є постраждалі

Уранці 19 вересня російські окупанти здійснили удар по одному із сіл Запорізького району. У результаті обстрілу є руйнування житлових будинків.

Як повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух, наразі відомо про одну постраждалу особу.

Він оприлюднив фото наслідків ворожого обстрілу села Запорізького району. На них зафіксовано зруйновані вщент будинки та величезні вирви від снарядів.

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Як повідомлялося, у ніч на 19 вересня окупанти обстріляли Запоріжжя. Відомо про вісім прильотів. Попередньо, знову мішенню стали об’єкти інфраструктури.

Уранці 19 вересня російські окупанти здійснили ще один ракетний удар по Запоріжжю.

Також у ніч на 19 вересня у районі території Південноукраїнської АЕС прогриміли вибухи. Це сталося після оголошення повітряної тривоги. За даними тероборони, спрацювала ППО.