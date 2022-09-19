Ворог зруйнував за ніч у Нікополі десяток будинків (фото)

Росіяни тричі ударили з важкої артилерії та «Градів» по Нікопольській та Марганецькій громадах

Сьогодні вночі під прицілом російських зазгарбників знову опинився Нікопольський район Дніпропетровщини. Про це повідомив голова місцевої ОВА Валентин Резніченко.

«У Нікополі та на його околицях російські снаряди понівечили до 10 будинків, кілька господарських споруд, автівки, водогін та лінію електропередач», – йдеться в повідомленні.

Ворог за ніч випустив по Дніпропетровщині 40 снарядів Валентин Резніченко/Telegram

Зазначається, що росіяни тричі ударили з важкої артилерії та «Градів» по Нікопольській та Марганецькій громадах. Випустили понад 40 снарядів. Попередньо, люди не постраждали. У Марганецькій громаді обстріли залишили без світла понад 2 500 родин. Енергетики уже працюють.

У решті районів вночі кричали сирени, та обійшлося без атак і на цю хвилину спокійно.

Ворог за ніч випустив по Дніпропетровщині 40 снарядів Валентин Резніченко/Telegram

Нагадаємо, окупанти вночі та зранку завдали ракетних ударів по Запоріжжю.

До слова, триває 208-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник і далі зосереджує зусилля на спробах повної окупації Донецької області, організації оборони та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, проводить заходи щодо перегрупування своїх підрозділів на окремих напрямках, вводить резерви та не припиняє ведення повітряної розвідки.