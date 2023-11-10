У Маріуполі злетіла в повітря автівка одного з окупантів
В якому стані перебуває рашист поки невідомо
У тимчасово окупованому Маріуполі на Донеччині прогримів потужний вибух. Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.
Зазначається, що на пр. Металургів підірвано автівку одного з поліціантів окупаційного корпусу.
Деталі Андрющенко обіцяє повідомили згодом.
«Зранку Маріупольский спротив повідомив, що «вже передав подарунок» поліцаям на святкування Дня поліції в РФ. Чи то останній сюрприз на сьогоді – побачимо. Нарешті добрі новини з міста», – написав радник мера.
Раніше повідомлялося, що на Брянщині невідомі розстріляли авто прикордонного управління.
А в тимчасово окупованому Криму мобілізовані росіяни до смерті відгамселили свого полковника. Офіцер окупаційної армії обіймав посаду заступника командира полку.
Крім того, розвідка здійснила успішну операцію в окупованому Криму. Там уражено малі десантні кораблі з екіпажем.
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