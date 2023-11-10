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У Маріуполі злетіла в повітря автівка одного з окупантів

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У Маріуполі злетіла в повітря автівка одного з окупантів
Автівка вибухнула на пр. Металургів
фото: Маріупольський спротив

В якому стані перебуває рашист поки невідомо

У тимчасово окупованому Маріуполі на Донеччині прогримів потужний вибух. Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.

Зазначається, що на пр. Металургів підірвано автівку одного з поліціантів окупаційного корпусу.

Деталі Андрющенко обіцяє повідомили згодом.

«Зранку Маріупольский спротив повідомив, що «вже передав подарунок» поліцаям на святкування Дня поліції в РФ. Чи то останній сюрприз на сьогоді – побачимо. Нарешті добрі новини з міста», – написав радник мера.

Раніше повідомлялося, що на Брянщині невідомі розстріляли авто прикордонного управління.

А в тимчасово окупованому Криму мобілізовані росіяни до смерті відгамселили свого полковника. Офіцер окупаційної армії обіймав посаду заступника командира полку.

Крім того, розвідка здійснила успішну операцію в окупованому Криму. Там уражено малі десантні кораблі з екіпажем.

Теги: Маріуполь Донеччина війна окупанти

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