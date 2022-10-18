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Окупанти збільшили кількість ракетоносіїв у Чорному морі

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Окупанти збільшили кількість ракетоносіїв у Чорному морі
Росія обстрілює Україну ракетами типу «Калібр»
фото з відкритих джерел

Вороже корабельне угруповання збільшено до дев’яти одиниць

Російські окупанти збільшити корабельне угруповання біля берегів України у Чорному морі. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

«Незважаючи на продовження штормової погоди, вороже корабельне угруповання збільшено до дев’яти одиниць, серед яких два десантних кораблі та два надводних ракетоносії ракет типу «Калібр», – йдеться в повідомленні.

Також ОК «Південь» повідомляє, що за минулу добу українськими авіаторами завдано 11 авіаударів по скупченню особового складу та озброєння противника, а також по позиціях його протиповітряної оборони.

Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 250 вогневих завдань.

Отримано підтвердження про втрати ворога у кількості:

  • 22 рашистів,
  • чотирьох танків,
  • двох мінометів,
  • самохідної крупнокаліберної гаубиці «Акація»,
  • зенітно-ракетного комплексу «Тор-М2»,
  • трьох одиниць авто-бронетехніки.

Крім того знищено два склади боєприпасів в Бериславському районі. Пошкоджено ще один танк, самохідну гаубицю «Мста-С» та РСЗВ «Град», чотири одиниці автобронетехніки.

Як повідомлялося, у ніч на 18 над Миколаївщиною було збито п'ять дронів-камікадзе типу Shahed-136.

Триває 237-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим не залишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж усієї лінії зіткнення, здійснює інженерне обладнання оборонних позицій та рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, завдає ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення.

Теги: війна росія Україна Чорне море ракета

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