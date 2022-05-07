Військові показали відео, як розвідники в тилу окупантів знищили танк

Екіпаж ворожого танка був «по-тихому» знищений

Українські воїни-розвідники після виконання бойового завдання в тилу російських військ спалили ворожий танк. Служба зв’язків з громадськістю 81 окрема аеромобільна бригада оприлюднила відео, на якому зафіксовано знищення бойової машини РФ.

Зазначається, що екіпаж ворожого танка перед цим був «по-тихому» знищений.

«Російські окупанти, Ми на багато ближче, ніж ви думаєте! Завжди з’являємося там, де нас не чекають. І ми вас всіх знищимо! Слава ДШВ!» – заявили розвідники.

Як повідомлялося, сьогодні на сході України військові знищили вісім ворожих танків.

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