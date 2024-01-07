Окупанти вдарили дроном по базі відпочинку на Миколаївщині

Вогнеборці оперативно ліквідували пожежу в рекреаційній зоні на Миколаївщині

У рекреаційній зоні спалахнула пожежа

Російські загарбники ввечері 6 січня атакували Миколаївщину дронами-камікадзе. Унаслідок атаки спалахнула пожежа на базі відпочинку. Про це повідомив керівник Миколаївської ОВА Віталій Кім у Telegram.

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За словами очільника області, ввечері 6 січня ворожий «Шахед» влучив у рекреаційну зону. Унаслідок цього сталася пожежа на одній із законсервованих баз відпочинку. Вогонь оперативно ліквідували. Постраждалих унаслідок атаки немає.

Сили оборони півдня України поінформували, що цієї ночі збили 11 дронів-камікадзе. Атаки та бойова робота тривала близько шести годин.

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У Миколаївській області вночі збито п’ять дронів-камікадзе, в Одеській та Дніпропетровській області – по два, а в Кіровоградській та Вінницькій – по одному.

Нагадаємо, що ввечері 6 січня російські загарбники атакували Дніпро безпілотниками. Унаслідок ворожої атаки постраждав будинок, де проживали 22 родини. Постраждали дві людини.

Як повідомлялося, ввечері 6 та в ніч проти 7 січня російські загарбники запустили в напрямку України ударні БПЛА та керовані зенітні ракети С-300. 21 ворожий БПЛА із 28 запущених вдалося збити силам протиповітряної оборони.

Триває 683-й день повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 45 бойових зіткнень.