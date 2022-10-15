За ніч окупанти випустили по Нікополю понад 50 снарядів: є поранені (фото)

У Нікополі пошкоджено понад десять багатоповерхових та приватних будинків

Окупанти били по Дніпропетровщині з «Градів», «Ураганів» та важкої артилерії

Російські окупанти всю ніч обстрілювали Нікопольський район Дніпропетровщини. Про це повідомляє голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

«Били з «Градів», «Ураганів» та важкої артилерії по трьох громадах - Нікопольській, Марганецькій та Червоногригорівській. У нічний Нікополь прилетіло понад 50 російських снарядів», - розповів він.

У результаті ударів поранені двоє людей: 35-річний чоловік та 42-річна жінка. Обоє у лікарні. Стан середньої тяжкості.

У Нікополі пошкоджено понад десять багатоповерхових та приватних будинків, транспортне підприємство, кілька магазинів, гаражний кооператив, автомобілі та декілька офісів.

У Марганецькій та Червоногригорівській громадах люди не постраждали. Пошкоджене промислове підприємство та оселі.

Нагадаємо, у суботу, 15 жовтня, на світанку російські окупанти атакували Запоріжжя ракетами.

Крім того, російські загарбники вночі 15 жовтня обстріляли Запоріжжя дронами-камікадзе.

Триває 234-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Агресор продовжує зосереджувати зусилля на спробах виходу на адміністративний кордон Донецької області, а також утриманні захоплених районів Харківської, Луганської, Запорізької, Миколаївської та Херсонської областей. Ворог не припиняє завдавати ударів по критичній інфраструктурі та цивільних об’єктах нашої країни. Протягом минулої доби постраждала інфраструктура та мирні громадяни Харкова, Костянтинівки, Соледара, Бахмута, Чумаків, Лебединського, Запоріжжя, Давидового Броду та Мирного. Дніпропетровська область та місто Очаків піддано ударам іранських ударних БпЛА. Шість із дев’яти вдалося збити нашим захисникам.