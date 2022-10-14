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Пошкоджено 40 будинків. Окупанти обстріляли Нікополь (фото)

Альона Боженко
glavcom.ua
Пошкоджено 40 будинків. Окупанти обстріляли Нікополь (фото)
Рашисти протягом дня гатили по Нікополю
фото: Євген Євтушенко

Уламкові поранення отримав житель Нікополя

Окупанти за минулу добу кілька разів обстріляли Нікополь Дніпропетровської області та сусідні громади. У Нікополі внаслідок обстрілів пошкоджено близько сорока приватних та багатоквартирних будинків. Про це повідомив голова Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко.

Також російські війська пошкодили лікарню, дитячий садок, розважальний центр, музей, церкву, магазин, відділення пошти, ринок та комунікації.

Уламкові поранення отримав житель Нікополя. Нині його стан стабільний, він перебуває у лікарні.

На території Марганецької тергромади постраждалих і значних руйнувань немає, уточнив Євтушенко. Він додав, що обстрілу зазнало приміщення районної ради та адміністрації.

«Чотири прильоти, суттєві руйнування. Люди не постраждали», – повідомив Євтушенко.

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Нагадаємо, російські окупанти ввечері, 13 жовтня, обстріляли Харків. Внаслідок обстрілу є пошкодження критичної інфраструктури.

Також вночі 13 жовтня російські окупанти обстріляли Миколаїв. Рашисти поцілили у житловий будинок. Декілька поверхів будинку вщент зруйновані. Внаслідок обстрілу 11-річний хлопчик, якого сьогодні рятували з-під завалів у Миколаєві, помер

Додамо, 13 жовтня, російські загарбники обстріляли Київську область дронами-камікадзе. Під час атаки були зафіксовані три обстріли Бучанського району. 

Теги: будинок магазин музей окупанти поранення рашисти обстріл

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