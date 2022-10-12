Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Обстріл Нікополя: шестирічна дівчинка втратила ноги

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Обстріл Нікополя: шестирічна дівчинка втратила ноги
Мама дитини також зазнала поранень
фото ілюстративне

Дитині планується подальше і хірургічне лікування, і реабілітація

Внаслідок нічної атаки росіян на Нікополь Дніпропетровської області, шестирічна дівчинка залишилася без ніг, а її маму тяжко поранено. Про це повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області.

«Тяжко поранили шестирічну дівчинку та її 33-річну маму. Дівчинка залишилася без ніг. Родина госпіталізована. Рятувальники дістали з-під завалів 42-річну жительку Нікополя. Вона також у тяжкому стані у лікарні», – йдеться у повідомленні.

Як пише «Суспільне», лікар-анестезіолог, який був присутній на операції маленької пацієнтки, повідомив, що зараз дитина в стабільному стані. Надалі їй знадобиться операція, реабілітація й протезування, сказав лікар. «Дитині планується подальше і хірургічне лікування, і реабілітація і, можливо, потребуватиме протезування», – зазначив медик.

У ДСНС зазначають, що російські окупанти продовжують тероризувати Нікополь та весь Нікопольський район, обстрілюючи всю ніч з «Градів» та важкої артилерії.

За даними рятувальників, у місті понівечено понад 30 багатоповерхівок та приватних будинків, два дитсадки, школа, два підприємства, три магазини, кафе, офіс благодійного фонду, газопроводи та електромережа.

В ДСНС зазначають, що внаслідок обстрілів у Марганецькій та Мирівській громаді люди не постраждали, а масштаби руйнувань уточнюються.

Нагадаємо, окупанти пошкодили енергетичні інфраструктурні об'єкти у Кам’янському районі Дніпропетровщини.

Як повідомлялося, увечері 11 жовтня окупанти обстріляли Нікополь запалювальними боєприпасами.

 

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Нікополі понівечені 17 багатоповерхових та приватних будинків, газопровід та лінії електропередач
Дніпропетровщина: ворог атакував дронами та «Градами» (фото)
22 вересня, 08:17
Окупанти гатять по Україні
Дніпропетровщина зазнала масованої атаки, у Кропивницькому теж вибухи 
10 жовтня, 09:43
Внаслідок обстрілу є масштабні руйнування енергетичної інфраструктури
Удар по Дніпропетровщині: що відомо на цей час
Вчора, 20:30

Події в Україні

Обстріл Нікополя: шестирічна дівчинка втратила ноги
Обстріл Нікополя: шестирічна дівчинка втратила ноги
Чотири гелікоптери за 18 хвилин: Генштаб повідомив про успіхи ЗСУ
Чотири гелікоптери за 18 хвилин: Генштаб повідомив про успіхи ЗСУ
«На 15 км назад отбросили, мы в окружении». Окупант розповів про ситуацію на Херсонщині (аудіо) 
«На 15 км назад отбросили, мы в окружении». Окупант розповів про ситуацію на Херсонщині (аудіо) 
Рашисти обстріляли ринок в Авдіївці: є загиблі та поранені
Рашисти обстріляли ринок в Авдіївці: є загиблі та поранені
Окупанти влучили у підприємства життєзабезпечення Дніпропетровщини
Окупанти влучили у підприємства життєзабезпечення Дніпропетровщини
СБУ викрила митрополита Московської церкви на роботі в інтересах Росії
СБУ викрила митрополита Московської церкви на роботі в інтересах Росії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
144K
Схопився за стілець і кусав губи. Путін дивно поводився на зустрічі із президентом ОАЕ
92K
Вперше Путін програє війну
91K
Нова атака ворога та саміт G7: П'ять головних новин дня
73K
Зустріч з Путіним та відповідь на ядерний удар. Головне з інтерв'ю Байдена CNN
42K
Контрнаступ ЗСУ: лікарні Луганщини заповнені вщент пораненими окупантами
19K
12 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети й заборони

Новини

Контрнаступ ЗСУ: лікарні Луганщини заповнені вщент пораненими окупантами
Сьогодні, 07:10
Апарат NASA змінив рух астероїда
Сьогодні, 06:57
Відбудова України. Ексміністр Остап Семерак назвав ключові проблеми
Вчора, 22:00
Нова атака ворога та саміт G7: П'ять головних новин дня
Вчора, 21:14
Стало відомо, яку «діагностику у Молдові» проходить скандальний митрополит Павло
Вчора, 10:53
ЗСУ відбили п’ять атак і уразили пункт управління окупантів – Генштаб
Вчора, 07:19

Прес-релізи

Закриті публічні реєстри: 91 % представників бізнесу не схвалює обмеження доступу до відкритих даних
Закриті публічні реєстри: 91 % представників бізнесу не схвалює обмеження доступу до відкритих даних
8 жовтня, 11:58
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту