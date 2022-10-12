Обстріл Нікополя: шестирічна дівчинка втратила ноги

Дитині планується подальше і хірургічне лікування, і реабілітація

Внаслідок нічної атаки росіян на Нікополь Дніпропетровської області, шестирічна дівчинка залишилася без ніг, а її маму тяжко поранено. Про це повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області.

«Тяжко поранили шестирічну дівчинку та її 33-річну маму. Дівчинка залишилася без ніг. Родина госпіталізована. Рятувальники дістали з-під завалів 42-річну жительку Нікополя. Вона також у тяжкому стані у лікарні», – йдеться у повідомленні.

Як пише «Суспільне», лікар-анестезіолог, який був присутній на операції маленької пацієнтки, повідомив, що зараз дитина в стабільному стані. Надалі їй знадобиться операція, реабілітація й протезування, сказав лікар. «Дитині планується подальше і хірургічне лікування, і реабілітація і, можливо, потребуватиме протезування», – зазначив медик.

У ДСНС зазначають, що російські окупанти продовжують тероризувати Нікополь та весь Нікопольський район, обстрілюючи всю ніч з «Градів» та важкої артилерії.

За даними рятувальників, у місті понівечено понад 30 багатоповерхівок та приватних будинків, два дитсадки, школа, два підприємства, три магазини, кафе, офіс благодійного фонду, газопроводи та електромережа.

В ДСНС зазначають, що внаслідок обстрілів у Марганецькій та Мирівській громаді люди не постраждали, а масштаби руйнувань уточнюються.

Нагадаємо, окупанти пошкодили енергетичні інфраструктурні об'єкти у Кам’янському районі Дніпропетровщини.

Як повідомлялося, увечері 11 жовтня окупанти обстріляли Нікополь запалювальними боєприпасами.