Деякі очевидні речі слід повторювати

Ніхто не заслуговує на геноцид.

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Ніхто не заслуговує на те, щоб його рідних вбивали.

Ніхто не заслуговує на те, щоб на нього падали ракети.

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Ніхто!

Як би не сварився, як би не голосував, як би не шморкався в скатертину, як би не матюкався і якою б мовою. В світі багато народів, які є роздовбайнішими за українців. Ніхто з них не заслужив геноциду.

Причиною агресії є агресор.

Причиною геноциду є той, хто здійснює геноцид.

Ніколи не жертва, якою б слабкою, розхитаною, суперечливою та нестійкою вона не була.

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В тухес собі засуньте свої «але ж...» і прокрутіть чотири рази до засвоєння. Будь-яка суперечка щодо того, що слід було тридцять років тому на теквондо записатися та спідницю довгу надіти – огидний плювок на всіх загиблих та скалічених водночас.

Єдина причина, з якої на нас напали – наш сусід є дикий довбонавт. Все.

А заслужити таке неможливо.

Окей. Є виключення. Єдиний спосіб заслужити щось таке – здійснити таке щодо інших.

Але це не про нас.

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