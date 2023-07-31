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Віктор Трегубов Журналіст

Єдина причина, з якої на нас напали

glavcom.ua
Українська армія змушена боронити рідну землю
фото: ЗСУ

Деякі очевидні речі слід повторювати

Ніхто не заслуговує на геноцид.

Ніхто не заслуговує на те, щоб його рідних вбивали.

Ніхто не заслуговує на те, щоб на нього падали ракети.

Ніхто!

Як би не сварився, як би не голосував, як би не шморкався в скатертину, як би не матюкався і якою б мовою. В світі багато народів, які є роздовбайнішими за українців. Ніхто з них не заслужив геноциду.

Причиною агресії є агресор.

Причиною геноциду є той, хто здійснює геноцид.

Ніколи не жертва, якою б слабкою, розхитаною, суперечливою та нестійкою вона не була.

В тухес собі засуньте свої «але ж...» і прокрутіть чотири рази до засвоєння. Будь-яка суперечка щодо того, що слід було тридцять років тому на теквондо записатися та спідницю довгу надіти – огидний плювок на всіх загиблих та скалічених водночас.

Єдина причина, з якої на нас напали – наш сусід є дикий довбонавт. Все.

А заслужити таке неможливо.

Окей. Є виключення. Єдиний спосіб заслужити щось таке – здійснити таке щодо інших.

Але це не про нас.

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Теги: війна геноцид українці

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Віктор Трегубов

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