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В окупованому Севастополі сталася «бавовна»

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
В окупованому Севастополі сталася «бавовна»
У Севастополі пролунали вибухи
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

У місті нібито не менше двох разів спрацювала протиповітряна оборона росіян

Уночі 16 липня в тимчасово окупованому Севастополі у Криму прогриміло кілька вибухів. Про це заявив колаборант і представник окупаційної влади у Запорізькій області Володимир Рогов у Telegram.

«У Севастополі гучно! Із Севастополя повідомляють про роботу протиповітряної оборони збройних сил РФ. Не менше двох разів», – написав Рогов.

Військове керівництво України наразі ніяк не коментувало ситуацію.

Оновлено о 4:31

Згодом так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв підтвердив інформацію про вибухи.

«Сили ППО і флот відбивають атаку ворожих БпЛА на Севастополь над морем у районі м. Херсонес, у районі Севастопольської бухти і Балаклави», – написав він.

Нагадаємо, 12 липня в тимчасово анексованому Севастополі сталися вибухи. Також повідомлялося і про стрілянину.

Раніше, 4 липня, у Севастополі пролунав сильний вибух через підрив боєприпасів на полігоні. При цьому місцевих мешканців сильно налякали вибухи. У пабліках писали, що їх було чути в різних частинах Севастополя.

До слова, за даними британської розвідки, влітку російські загарбники значно посилили захист бази Чорноморського флоту в Севастополі. 

Теги: Крим вибух Севастополь

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