Окупаційна влада Криму звільнила з посади матір учасниць дуету «Анна-Марія»

Лариса Опанасюк працювала в уряді Аксьонова омбудсменом

«Держрада» Криму на сьогоднішньому засіданні відправила у відставку уповноважену з прав людини Ларису Опанасюк, матір учасниць дуету «Анна-Марія». Про це передають росЗМІ.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Лариса Опанасюк – мати кримчанок Анни та Марії Опанасюк (український дует «Анна-Марія»). Ще у 2019 році сестри відмовлялися прямо говорити про Крим як про окуповану Росією територію.

Однак після початку повномасштабного вторгнення, за словами Анни та Марії, «все змінилося». Кримчанки виступають на благодійних концертах, співають та нібито збирають допомогу для українських військових. Сьогодні вони прямо заявляють, що вважають Крим українською територією. Їхня мати сказала російським ЗМІ, що «не це коментуватиме», пояснивши це тим, що «у кожного своя позиція».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, раніше сестри Анна і Марія Опанасюк, учасниці дуету Anna Maria і фіналістки Національного відбору на «Євробачення-2019» оскандалились під час інтерв'ю українському журналісту Роману Скрипіну на кримськотатарському телеканалі ATR. Дівчата не змогли чітко відповісти на питання про те, чий Крим. Співачки також відмовилися відповісти на питання, чи відбулася окупація півострова Росією.