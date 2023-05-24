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Окупаційна влада Криму звільнила з посади матір учасниць дуету «Анна-Марія»

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Окупаційна влада Криму звільнила з посади матір учасниць дуету «Анна-Марія»
Ларису Опанасюк звільнили нібито за власним бажанням
фото з відкритих джерел

Лариса Опанасюк працювала в уряді Аксьонова омбудсменом

«Держрада» Криму на сьогоднішньому засіданні відправила у відставку уповноважену з прав людини Ларису Опанасюк, матір учасниць дуету «Анна-Марія». Про це передають росЗМІ.

Лариса Опанасюк – мати кримчанок Анни та Марії Опанасюк (український дует «Анна-Марія»). Ще у 2019 році сестри відмовлялися прямо говорити про Крим як про окуповану Росією територію.

Однак після початку повномасштабного вторгнення, за словами Анни та Марії, «все змінилося». Кримчанки виступають на благодійних концертах, співають та нібито збирають допомогу для українських військових. Сьогодні вони прямо заявляють, що вважають Крим українською територією. Їхня мати сказала російським ЗМІ, що «не це коментуватиме», пояснивши це тим, що «у кожного своя позиція».

Окупаційна влада Криму звільнила з посади матір учасниць дуету «Анна-Марія» фото 1

Нагадаємо, раніше сестри Анна і Марія Опанасюк, учасниці дуету Anna Maria і фіналістки Національного відбору на «Євробачення-2019» оскандалились під час інтерв'ю українському журналісту Роману Скрипіну на кримськотатарському телеканалі ATR. Дівчата не змогли чітко відповісти на питання про те, чий Крим. Співачки також відмовилися відповісти на питання, чи відбулася окупація півострова Росією.

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Теги: окупанти Дует «Анна-Марія» Крим

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