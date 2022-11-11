Влада Херсонщини звернулася з проханням до жителів звільнених територій

Жителі Херсона вийшли у центр міста та чекають на воїнів ЗСУ

Представник Херсонської облради попередив жителів звільнених населених пунктів про небезпеку

Влада Херсонщини закликає жителів звільнених від російських окупантів населених пунктів бути максимально обережними, не торкатися підозрілих предметів, а також не заходити в адмінбудівлі, в яких знаходилися загарбники. Про це написав заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський у Facebook.

«Всім жителям міста Херсон та інших населених пунктів правобережної Херсонщини! Найближчими днями потрібно дотримуватись максимальної обережності! Мінімізувати пересування містом, не торкатися будь-яких підозрілих предметів, у тому числі кинутого транспорту та техніки орків», – написав посадовець.

Соболевський також наголосив, що не варто заходити в адміністративні будівлі та місця колишньої дислокації окупантів, це може бути небезпечно.

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Нагадаємо, вдень 11 листопада військових ЗСУ помітили в Херсоні. Світлини поширили в місцевих каналах.

Міністерство оборони країни-агресорки відзвітувало про втечу з Херсона. Рашисти описують свій вихід, як «перегрупування» військ, при цьому звітують, що втрат живої сили та техніки при відступі не мають.

До слова, за кожним так званим «жестом доброї волі» противника стоять колосальні зусилля наших військ. Так само, як ворог відходив з Києва та Харківщини, залишав острів Зміїний, ймовірний вихід із Херсону – це результат наших активних дій.