12 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Сьогодні закінчується Петрівка – піст, що тривав упродовж кількох тижнів

У середу 12 липня у світі відзначають Всесвітній день бортпровідника. Православні та греко-католики сьогодні вшановують пам'ять апостолів Петра і Павла.

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Всесвітній день бортпровідника

фото: SkyUp Airlines

Щорічно 12 липня відзначаємо професійне свято – Всесвітній день бортпровідника.

Перші бортпровідники (стюарди) з’явились у Німеччині у 1928 році. Їхньою основною задачею було забезпечення сервісного обслуговування пасажирів під час польотів. У 1930 році в США вирішили залучити до такої діяльності жінок, роблячи таким чином піар авіакомпаніям. Крім того, стюардеси важать менше за стюардів, що надає їм перевагу.

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Першим бортпровідником прекрасної статі вважається Еллен Черч, котра була медсестрою та навіть вміла керувати літаком. Її політ відбувся 15 травня 1930 року.

Свято святих Петра і Павла

фото з відкритих джерел

12 липня християни східного обряду відзначають одне з найбільших християнських свят – день святих апостолів Петра і Павла.

Цього дня закінчується Петрівка – піст, що тривав упродовж кількох тижнів.

В Україні з днем Петра і Павла пов'язувалося багато повір'їв та звичаїв. На Петра вперше після посту дозволялося готувати молочні страви. Господині варили вареники із сиром, пекли мандрики – сирні бабки.

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Традиції

Як вважають віряни, свято Петра і Павла припадає на пік розквіту природи. У цей день прийнято було влаштовувати «гулянки Петрівки», водити хороводи. До свята люди наводили порядок у своїх будинках, робили вінки з польових квітів і надягали їх на церковну службу.

Рано-вранці потрібно було піти в поле і зустріти там світанок. Вважалося, що в день святих Петра і Павла сонце особливе, воно переливається і грає всіма кольорами веселки.

Раніше, на Русі, День Петра і Павла також вважався днем рибалок, бо апостол Петро займався рибальством.

Існує традиція проводити сімейні вечері на природі в цей день.

У цей день потрібно було всій домашній рогатій худобі прив’язувати червоні стрічки до ріг – це захистить від хвороб.

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Віряни в цей день обов’язково йдуть до церкви.

Народні прикмети

Ясна погода – весь рік буде хорошим.

Роса – до сонячного дня. Відсутність ранкової роси віщує дощ.

Дощ ллє – ще сорок днів буде негода.

Дощ на Петра – до мокрого сінокосу. Сіно буде жорстке, зате урожай непоганий: два дощі – хороший, три – багатий.

Що не рекомендується робити

Працювати, особливо займатися важкою фізичною працею. Також не рекомендується в'язати, шити і вишивати.

Сваритися.

Купатися у водоймах.

Пам’ятні дати 12 липня

1679 рік – англійський король Карл II видав акт, що гарантує судові права громадян;

1776 рік – з Плімута вирушив у свою останню експедицію Джеймс Кук;

1917 рік – під час Першої світової війни під час другої Іпрської битви Імперська армія Німеччини вперше використала як бойову отруйну речовину газ, що за місцем боїв дістав назву іприт;

1970 рік – експедиція норвезького мандрівника-дослідника Тура Геєрдала на човні «Ра-2» через 57 днів плавання досягла берегів Барбадосу;

1989 рік – відбулася остання страта радянським режимом українського військовика, вояка УПА, члена ОУН, учасника боротьби за відновлення незалежності України Івана Савича Гончарука.

Іменини

Іменини сьогодні святкують Григорій, Іона, Неофіт, Павло, Парфеній, Петро, Катерина, Вівентіол, Гермагор, Іван, Джон, Набір, Фелікс, Вероніка.