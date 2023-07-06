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Вірменська церква благословила на війну проти України кримінального авторитета (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Вірменська церква благословила на війну проти України кримінального авторитета (фото)
На церемонії засвітився відомий кримінальний авторитет із Горлівки Донецької області Армен Саркісян
фото: Агіл Рустамзаде

У Москві «благословили» на війну проти України вірменський батальйон «Арбат»

Вірменська апостольська церква у Москві благословила своїх громадян у складі російської армії на війну проти України. На так званій «церемонії благословення» був присутній вірменський батальйон «Арбат». Фото церемонії у Вірменській апостольській церкві опублікував військовий експерт Агіл Рустамзаде.

Як зазначається, на церемонії засвітився відомий кримінальний авторитет із Горлівки Донецької області Армен Саркісян.

Як раніше повідомлялося, Армен Саркісян на прізвисько Горлівський був одним із організаторів груп «ті тушок» під час Революції Гідності. Тоді організовані ним банди нападали і вбивали людей. Зокрема, вбивство журналіста В'ячеслава Веремія, за яке згодом засудили Юрія Крисіна,  здійснила саме група Саркісяна.

З 24 лютого  2022 року Саркісян-Горлівський займається мародерством й «віджимом» підприємств на захоплених окупантами районах України. Але його основним завданням було створення нової ПВК, яку мав спонсорувати прокремлівський російсько-вірменський бізнесмен Самвел Карапетян, який також був присутній у Вірменській церкві. Слідство у справі Веремія називало Саркісяна одним із організаторів банд «ті тушок» та «ескадронів смерті», які полювали на учасників Революції Гідності. В'ячеслава Веремія було вбито озброєними «ті тушками» у Києві в ніч з 18 на 19 лютого 2014 року. Свідчення проти нього дав засуджений за напад на журналіста Юрій Крисін.

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«Церемонія» відбулась у Вірменській апостольській церкві в Москві, яка свого часу «благословила» відомий своїми звірствами проти мирного грузинського населення Абхазії вірменський батальйон ім. Баграмяна. Ймовірно основу новоствореного батальйону «Арбат» складуть «арцахські» (карабахські) бойовики, які полишили території після звільнення Карабаху Азербайджаном.

Теги: церква війна вбивство слідство напад Вірменія Юрій Крисін

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