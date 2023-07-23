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Після ракетної атаки на Одесу Путін поставив свічку у храмі

Надія Карбунар
glavcom.ua
Після ракетної атаки на Одесу Путін поставив свічку у храмі
Зустріч Путіна та Лукашенка відбулася через кілька годин після того, як було зруйновано кафедральний Спасо-Преображенський собор у Одесі
фото: news.sky.com

Диктатор відвідав головний храм російського військово-морського флоту

 

Російський диктатор Володимир Путін у неділю, 23 липня,провів переговори із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком у Санкт-Петербурзі. Опісля ж він відвідав головний храм російського військово-морського флоту. Про це повідомляє Sky News.

Зустріч Путіна та Лукашенка відбулася через кілька годин після того, як внаслідок ракетного удару було зруйновано кафедральний Спасо-Преображенський собор у Одесі.

Після переговорів обидва воєнні злочинці відвідали Морський собор святителя Миколая Чудотворця в Кронштадті поблизу Санкт-Петербурга. Від травня 2013 він вважається основним храмом Військово-морського флоту Росії.

Зайшовши до храму, Путін запалив та поставив свічку перед іконами.

Нагадаємо, у ніч проти 23 липня російські окупанти атакували Одесу близько 20 ракетами різних типів. У тому числі й балістичними.

Раніше повідомлялося, що у ніч з 22 на 23 липня російські війська здійснили чергову масовану атаку по території Одеси та області. Станом на 4:00 годину ранку встановлено, що унаслідок ворожого обстрілу міста Одеса загинула одна людина та 22 – поранено, з них – чотири дитини. 

Також вночі 23 липня внаслідок чергової ракетної атаки росіян в Одесі було зруйновано Спасо-Преображенський кафедральний собор. 

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Теги: собор переговори диктатор обстріл путін Одеса

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