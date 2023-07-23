Після ракетної атаки на Одесу Путін поставив свічку у храмі
Диктатор відвідав головний храм російського військово-морського флоту
Російський диктатор Володимир Путін у неділю, 23 липня,провів переговори із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком у Санкт-Петербурзі. Опісля ж він відвідав головний храм російського військово-морського флоту. Про це повідомляє Sky News.
Зустріч Путіна та Лукашенка відбулася через кілька годин після того, як внаслідок ракетного удару було зруйновано кафедральний Спасо-Преображенський собор у Одесі.
Після переговорів обидва воєнні злочинці відвідали Морський собор святителя Миколая Чудотворця в Кронштадті поблизу Санкт-Петербурга. Від травня 2013 він вважається основним храмом Військово-морського флоту Росії.
Зайшовши до храму, Путін запалив та поставив свічку перед іконами.
Нагадаємо, у ніч проти 23 липня російські окупанти атакували Одесу близько 20 ракетами різних типів. У тому числі й балістичними.
Раніше повідомлялося, що у ніч з 22 на 23 липня російські війська здійснили чергову масовану атаку по території Одеси та області. Станом на 4:00 годину ранку встановлено, що унаслідок ворожого обстрілу міста Одеса загинула одна людина та 22 – поранено, з них – чотири дитини.
Також вночі 23 липня внаслідок чергової ракетної атаки росіян в Одесі було зруйновано Спасо-Преображенський кафедральний собор.
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