Після ракетної атаки на Одесу Путін поставив свічку у храмі

Зустріч Путіна та Лукашенка відбулася через кілька годин після того, як було зруйновано кафедральний Спасо-Преображенський собор у Одесі

Диктатор відвідав головний храм російського військово-морського флоту

Російський диктатор Володимир Путін у неділю, 23 липня,провів переговори із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком у Санкт-Петербурзі. Опісля ж він відвідав головний храм російського військово-морського флоту. Про це повідомляє Sky News.

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Зустріч Путіна та Лукашенка відбулася через кілька годин після того, як внаслідок ракетного удару було зруйновано кафедральний Спасо-Преображенський собор у Одесі.

Після переговорів обидва воєнні злочинці відвідали Морський собор святителя Миколая Чудотворця в Кронштадті поблизу Санкт-Петербурга. Від травня 2013 він вважається основним храмом Військово-морського флоту Росії.

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Зайшовши до храму, Путін запалив та поставив свічку перед іконами.

Нагадаємо, у ніч проти 23 липня російські окупанти атакували Одесу близько 20 ракетами різних типів. У тому числі й балістичними.

Раніше повідомлялося, що у ніч з 22 на 23 липня російські війська здійснили чергову масовану атаку по території Одеси та області. Станом на 4:00 годину ранку встановлено, що унаслідок ворожого обстрілу міста Одеса загинула одна людина та 22 – поранено, з них – чотири дитини.

Також вночі 23 липня внаслідок чергової ракетної атаки росіян в Одесі було зруйновано Спасо-Преображенський кафедральний собор.