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ООН ігнорує запити України щодо теракту в Оленівці, – омбудсмен

Іванна Гордійчук
Сьогодні, 16:01 glavcom.ua
ООН ігнорує запити України щодо теракту в Оленівці, – омбудсмен
Вбивство українських захисників в Оленівці сталося 29 липня
Reuters

В організації не надали жодної відповіді 

Організація Об'єднаних Націй, яка виступала гарантом безпеки захисників «Азовсталі» після їхньої здачі в полон, досі не відповіла на запит України щодо теракту в Оленівці на тимчасово окупованій Донеччині. Про це розповів уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в ефірі телемарафону.

«Ні (ООН не входила в комунікацію Офісу омбудсмена, – ред.). Можу повідомити, що у нас є комунікація з міжнародним комітетом Червоного Хреста. З Організацією Об'єднаних Націй у нас гірша ситуація. Офіційно листи та запити я направляю. Я зробив це в перший день після трагедії. Якогось сигналу, навіть неофіційного, я не отримав – кажу це публічно», – сказав омбудсмен.

Нагадаємо, російські війська 29 липня обстріляли колонію №120 в окупованій Оленівці Донецької області. Там загарбники утримували в полоні українських військових та цивільних. Внаслідок атаки загинули понад 50 людей, ще 130 – зазнали поранень.

Згідно з даними розвідки, акт тероризму з боку збройних сил окупанта здійснений руками найманців зі складу приватної військової компанії Вагнера (Ліга) за особистою командою номінального її власника – Євгена Пригожина.  

Супутникові фото колонії у Оленівці, зроблені компанією Maxar Technologies, продемонстрували масштаби руйнувань після імовірного обстрілу території, де перебували українські полонені. Знімки об'єкта, зроблені до та після трагедії.

Також супутникові знімки свідчать, що російські окупанти заздалегідь підготували могили для вбитих українських військовополонених в Оленівці.

Генпрокурор Андрій Костін заявив, що українських полонених у колонії в Оленівці вбили термобаричною зброєю.

Раніше Росія назвала умову повернення тіл українських захисників.

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Теги: Оленівка ЗСУ Азов росія Україна ООН війна окупанти тероризм

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