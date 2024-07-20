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У Ростовській області атаковано військовий аеродром

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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У Ростовській області атаковано військовий аеродром
Безпілотник атакували військовий аеродром у Ростовській області
фото із соцмереж

Мешканці чули понад 16 вибухів у районі аеродрому Міллерово

У ніч на 20 липня було атаковано військовий аеродром у Міллерово в Ростовській області. Про це пишуть місцеві пабліки.

Місцеві жителі повідомляли про атаку БПЛА і понад 16 вибухів у районі аеродрому Міллерово, поблизу поселення Долотинка.

Повідомляється, що також вибухи пролунали в районі нафтобази.

Губернатор області Василь Голубєв заявив, що російська ППО нібито збила 26 БпЛА. За його словами, внаслідок атаки ніхто не постраждав. 

Нагадаємо, у ніч проти 20 липня Ростовську область РФ атакували безпілотники. Про це заявив губернатор області Василь Голубєв.

До слова, Ростовській області та ще у чотирьох регіонах Росії діють графіки обмеження енергоспоживання після збою на атомній електростанції. Таке рішення ухвалили через аномальну спеку в регіоні та ризик перевантаження обладнання.

Читайте також: У Ростовській області після атаки безпілотників спалахнула нафтобаза (відео)
Теги: вибух росія аеродром

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