У Ростовській області атаковано військовий аеродром

Мешканці чули понад 16 вибухів у районі аеродрому Міллерово

У ніч на 20 липня було атаковано військовий аеродром у Міллерово в Ростовській області. Про це пишуть місцеві пабліки.

Місцеві жителі повідомляли про атаку БПЛА і понад 16 вибухів у районі аеродрому Міллерово, поблизу поселення Долотинка.

💥Потужні прильоти по військовому аеродрому у Міллерово в Ростовській області🔥



Місцеві жителі повідомляють про БПЛА і що пролунало понад 16 вибухів у районі аеродрому Міллерово, поблизу поселення Долотинка, також вибухи пролунали в районі нафтобази. pic.twitter.com/UfPm9A46xf — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) July 20, 2024

Повідомляється, що також вибухи пролунали в районі нафтобази.

Губернатор області Василь Голубєв заявив, що російська ППО нібито збила 26 БпЛА. За його словами, внаслідок атаки ніхто не постраждав.

Нагадаємо, у ніч проти 20 липня Ростовську область РФ атакували безпілотники. Про це заявив губернатор області Василь Голубєв.

До слова, Ростовській області та ще у чотирьох регіонах Росії діють графіки обмеження енергоспоживання після збою на атомній електростанції. Таке рішення ухвалили через аномальну спеку в регіоні та ризик перевантаження обладнання.