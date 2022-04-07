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    Події в Україні

    Отруєну хімікатами воду після ракетного обстрілу Тернопільщини понесло в Білорусь

    Внаслідок пошкодженого резервуару з аміачними добривами на півночі Тернопільської області, хімікати просочилися в ґрунт та водоносні шари - Отруєну хімікатами воду після ракетного обстрілу Тернопільщини понесло в Білорусь
    Внаслідок пошкодженого резервуару з аміачними добривами на півночі Тернопільської області, хімікати просочилися в ґрунт та водоносні шари
    фото з відкритих джерел

    Річки Іква, у якій забруднилася вода, тече в сторону Білорусі

    У Тернопільській області відбулося забруднення води, після руйнування уламками російської ракети резервуарів з добривами. Отруєну хімікатами воду тепер понесло в Білорусь. Про це сьогодні повідомив голова Тернопільської ОВА Володимир Труш під час брифінгу.

    «Специфіка річки Іква така, що вона тече в сторону Білорусі. Ми навіть жартома зауважували, що от вони це зробили, то результат через день-два отримають в себе. Рівненську область ми повідомили про небезпеку», – зазначив Труш.

    За його словами, одразу після того, як уламками ракети було пошкоджено резервуар з аміачними добривами на півночі Тернопільської області, і вони просочилися в ґрунт та водоносні шари, найбільша небезпека була для життя жителів села Сапанів Кременецького району.

    Нагадаємо, ракета, яку окупанти випустили у напрямку Тернополя 4 квітня, вдалося збити. Її уламки впали на склад з мінеральними добривами на Кременеччині. 6 квітня рятувальникам вдалося локалізувати забруднення води, яке виникло внаслідок руйнування уламками російської ракети резервуарів з добривами.

    Як повідомлялося, російські загарбники ввечері 3 квітня вперше від початку повномасштабного вторгнення атакували Тернопіль. Ворог завдав удару по нафтобазі. Росіяни обстріляли Тернопіль приблизно о 22:30, у час, коли там тривала повітряна тривога.

    Теги: Білорусь росія окупанти екологія війна Україна Тернопільщина окупація #stoprussia
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    Отруєну хімікатами воду після ракетного обстрілу Тернопільщини понесло в Білорусь