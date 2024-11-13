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Партизани розвідали військові стратегічні об'єкти у Підмосков'ї (фото)

Ірина Бура
glavcom.ua
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Партизани розвідали військові стратегічні об'єкти у Підмосков'ї (фото)
фото: АТЕШ

Дані уже передані Збройним силам України для нанесення ударів

Українські партизани провели розвідку кількох військових частин Повітряно-Космічних сил РФ у Московській області. Дані уже передані Збройним силам України для нанесення ударів. Про це повідомив партизанський рух АТЕШ.

Як зазначається, агенти провели розвідку військових об'єктів у Краснознаменську, що захищають повітряний простір Московської області.

Партизани розвідали військові стратегічні об'єкти у Підмосков'ї (фото) фото 1
фото: АТЕШ

Під час розвідки було зафіксовано місця розміщення штабу, складських приміщень та підрозділів радіоелектронної боротьби (РЕБ), що здійснюють перехоплення та придушення радіосигналів у рамках антидронової роботи.

Партизани розвідали військові стратегічні об'єкти у Підмосков'ї (фото) фото 2
фото: АТЕШ

«З огляду на масштабні нальоти безпілотників, наша робота принесе плоди, оскільки виведення з ладу таких об'єктів спростить виконання завдань Сил оборони України» , – йдеться у повідомленні.

Партизани розвідали військові стратегічні об'єкти у Підмосков'ї (фото) фото 3
фото: АТЕШ

Нагадаємо, росіяни у Криму навчають найманців з африканських країн та Куби. Навчання проходять на полігоні «Козачий» у Гагаринському районі Севастополя. Крім того, на тому ж полігоні час від часу проходять стрільби для підлітків із «Юнармії».

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Теги: військові робота перехоплення партизани Атеш

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