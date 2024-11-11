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Росія заочно арештувала суддю Міжнародного кримінального суду

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Росія заочно арештувала суддю Міжнародного кримінального суду
Суддя Міжнародного кримінального суду Хайкель Бен Махфуд раніше видав ордери на арешт Шойгу та Герасимова
фото: МКС

Проти Бен Махфуда порушили кримінальну справу про незаконне взяття під варту

Басманний районний суд Москви заочно заарештував суддю Міжнародного кримінального суду (МКС) у Гаазі Хайкеля Бен Махфуда. Про це повідомляє російське видання «Медиазона».

«Проти Бена Махфуда порушили кримінальну справу про незаконне взяття під варту (частина 2 статті 301 КК). Максимальне покарання за цією статтею – чотири роки колонії», – йдеться у повідомленні.

Хайкель Бен Махфуд – юрист із Тунісу, який став суддею Міжнародного кримінального суду у березні 2024 року. Раніше росіяни порушили кримінальні справи проти його колег, які видавали ордери на арешт Володимира Путіна та уповноваженої з прав людини Марії Львової-Бєлової.

Нагадаємо, 25 червня Міжнародний кримінальний суд (МКС) видав ордери на арешт колишнього міністра оборони країни-агресокри Сергія Шойгу та начальника Генштабу РФ Валерія Герасимова. 

Раніше Міжнародний кримінальний суд у  Гаазі видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна. За межами Росії диктатора тепер мають заарештувати та передати до суду

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Теги: Міжнародний кримінальний суд суд суддя росія Москва орден арешт

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