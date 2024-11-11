Росія заочно арештувала суддю Міжнародного кримінального суду

Суддя Міжнародного кримінального суду Хайкель Бен Махфуд раніше видав ордери на арешт Шойгу та Герасимова

Проти Бен Махфуда порушили кримінальну справу про незаконне взяття під варту

Басманний районний суд Москви заочно заарештував суддю Міжнародного кримінального суду (МКС) у Гаазі Хайкеля Бен Махфуда. Про це повідомляє російське видання «Медиазона».

«Проти Бена Махфуда порушили кримінальну справу про незаконне взяття під варту (частина 2 статті 301 КК). Максимальне покарання за цією статтею – чотири роки колонії», – йдеться у повідомленні.

Хайкель Бен Махфуд – юрист із Тунісу, який став суддею Міжнародного кримінального суду у березні 2024 року. Раніше росіяни порушили кримінальні справи проти його колег, які видавали ордери на арешт Володимира Путіна та уповноваженої з прав людини Марії Львової-Бєлової.

Нагадаємо, 25 червня Міжнародний кримінальний суд (МКС) видав ордери на арешт колишнього міністра оборони країни-агресокри Сергія Шойгу та начальника Генштабу РФ Валерія Герасимова.

Раніше Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна. За межами Росії диктатора тепер мають заарештувати та передати до суду