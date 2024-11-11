Росія заочно арештувала суддю Міжнародного кримінального суду
Проти Бен Махфуда порушили кримінальну справу про незаконне взяття під варту
Басманний районний суд Москви заочно заарештував суддю Міжнародного кримінального суду (МКС) у Гаазі Хайкеля Бен Махфуда. Про це повідомляє російське видання «Медиазона».
«Проти Бена Махфуда порушили кримінальну справу про незаконне взяття під варту (частина 2 статті 301 КК). Максимальне покарання за цією статтею – чотири роки колонії», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 25 червня Міжнародний кримінальний суд (МКС) видав ордери на арешт колишнього міністра оборони країни-агресокри Сергія Шойгу та начальника Генштабу РФ Валерія Герасимова.
Раніше Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна. За межами Росії диктатора тепер мають заарештувати та передати до суду
Коментарі — 0