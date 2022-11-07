Російські морпіхи поскаржилися губернатору на колосальні втрати

Загарбники заявили, що лише за декілька днів втратили 300 людей

Військовослужбовці зі 155-ї бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту надіслали губернатору Примор'я Олегу Кожем'яку листа зі скаргами на дії командування, яке допустило великі втрати. За даними росЗМІ, свої претензії загарбники висловили у листі до губернатора, інформує meduza.io.

Окупанти заявили, що лише за декілька днів втратили 300 людей. Йде мова про «двохсотих», «трьохсотих» та зниклих безвісти. Росіяни бідкаються на командирів, які кинули «гарматне м'ясо» у цей наступ, аби покращити своє життя. У результаті один з «командувачів» отримав бонуси, а другий став «героєм Росії».

«Їм начхати на все, аби показати себе. Вони людей називають м'ясом», – йдеться у повідомленні.

Рашисти заявили, що цей «чорний день» настав для них під час «незрозумілого наступу» на село Павлівка у Донецькій області.

«Як вони зібралися захоплювати населений пункт, проскочивши через посадки, в яких залишився противник, який нині нищить наших на шляхах евакуації поранених і підвезення боєприпасів. Крім того, Павлівка нижче Вугледара, з якого луплять по нас», – скаржаться морпіхи.

Раніше повідомлялось, що російському пропагандисту, який став на міну, ампутували частину ноги.