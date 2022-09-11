Перед контрнаступом ЗСУ стріляють у бік ворога агітаційними снарядами (відео)

Агітаційні снаряди – один із способів інформаційної роботи з ворогом на місцевості де нема інтернету

Воїни випускають по рашистах снаряди з інструкціями, як здатися в полон

Українські захисники перед контрнаступом запускають в бік позицій ворога агітаційні снаряди з інструкціями, як здатися в полон. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Зазначається, що це один із способів інформаційної роботи з ворогом на місцевості де нема інтернету.

«Запуск агітаційних снарядів. Перед тим як просуватися вперед, наші захисники передають привіт російським окупантам та дають останню можливість здатися в полон. Інакше на українській землі їх чекає тільки смерть», – йдеться в повідомлені.

Раніше повідомлялося, що селище Козача Лопань на кордоні з РФ – звільнене від російських окупантів.

Нагадаємо, всього у Харківській області українські захисники вже звільнили близько 40 населених пунктів.

До слова, триває 200-та доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей.